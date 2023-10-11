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«Базальт СПО» развивает сотрудничество с Индией

«Базальт СПО», «Руссофт» и Палата Индо-Российского технологического сотрудничества (Chamber for Indo Russo Technology Collaboration — CIRTC) подписали меморандум о взаимопонимании в рамках инициативы Российско-Индийской группы по особым интересам (Russia India Special Interest Group — RISING).

Одно из направлений сотрудничества, закрепленное в меморандуме — создание суверенной и безопасной операционной системы на основе решений с открытым исходным кодом.

«Индийские партнеры заинтересованы в инструментах и технологиях «Базальт СПО». Компания выпускает операционные системы семейства «Альт» на протяжении 20 лет. Разработка базируется на независимом репозитории «Сизиф», одном из крупнейших в мире хранилищ программных пакетов, который мы развиваем и поддерживаем. Объединив опыт и компетенции «Базальт СПО» в области технологий с одной стороны, и возможности индийских компаний по разработке программных продуктов с другой, мы сможем создавать инновационные решения не только для Индии и России, но и других стран», — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

«У нас большие совместные планы: от проведений совместных исследований в области архитектуры кибербезопасности до разработки «дорожной карты» совместных инициатив Индии и России по созданию суверенной инфраструктуры безопасной разработки», — отметил Валентин Макаров, президент «Руссофт».

Стороны планируют: изучить области сотрудничества в интересах создания и поддержки индийской суверенной и безопасной операционной системы, включая поддержку независимого репозитория и технологий для обеспечения производства и поддержки защищенных дистрибутивов; изучить жизненный цикл безопасной разработки; оценить существующие и потенциальные угрозы и уязвимости; разработать план совместных инициатив Индии и России по построению всеобъемлющей и суверенной инфраструктуры безопасной разработки; выработать рекомендации по политикам обеспечения кибербезопасности.

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