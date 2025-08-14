ИТ-холдинг «Т1» и Руссофт: к 2030 г. более половины российского бизнеса планирует стать независимым от зарубежного ПО

10,3% российских компаний заявляют о своей полной независимости от иностранных ИТ-решений или намерены достичь этого до конца 2025 г. Еще 56,7% организаций рассчитывают добиться аналогичного результата в промежутке с 2026 по 2030 г. Такие данные приведены в совместном исследовании ИТ-холдинга «Т1» и ассоциации «Руссофт» «Особенности автоматизации и цифровизации крупного российского бизнеса».

«Более половины компаний из разных отраслей собираются достичь импортонезависимости к 2030 г. Тем не менее, несмотря на наличие достойных российских альтернатив, барьеры для импортозамещения пока не удалось преодолеть полностью. Так, по мнению заказчиков, наиболее критичными факторами для импортозамещения остаются ограниченность финансовых ресурсов на реализацию необходимых проектов и недостаточная функциональность некоторых решений, сопряженная с их стоимостью. Кроме того, критическую роль в успехе миграции играют инфраструктурная совместимость и необходимость интеграции с контрагентами, которые используют глобально доминирующие платформы», — сказал Валентин Макаров, президент ассоциации «Руссофт».

Наиболее продвинутыми с точки зрения готовности к полному отказу от критически значимого зарубежного ПО оказались банковский сектор и ритейл-отрасль. В финансовой сфере 23,1% компаний уже считают себя независимыми или завершат переход до конца 2026 г., еще 38,5% — в период до 2030 г. Здесь уже есть примеры достижения цифрового суверенитета, и это в первую очередь связано с высокой ролью технологий в операционной деятельности и клиентском обслуживании. В среднем банки направляют на развитие ИТ около 13,3% бюджета, а у цифровых игроков, которые работают полностью без отделений и традиционной инфраструктуры, эти расходы еще выше. В свою очередь, треть ритейл-компаний сообщает о собственной импортонезависимости или о планах ее достижения до конца 2025 г., еще 33,3% готовятся реализовать переход к 2030 г.

«Успешный опыт российских вендоров по импортозамещению в финтехе дает уверенность в том, что они смогут обеспечить инфраструктуру высокого качества и для других отраслей. Во-первых, российский парк конкурентоспособных решений активно расширяется, а для большинства компаний переход на локальное ПО и “железо” является частью долгосрочной стратегии. Во-вторых, российские ИТ-компании делают серьезный упор на достижение совместимости и взаимной интеграции при разработке своих решений, в том числе с уже действующим ИТ-ландшафтом компаний. Поэтому трудности при внедрении или интеграции новых отечественных продуктов с действующей инфраструктурой постепенно сходят на нет», — сказал Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга «Т1».

В частности, нефтегазовые компании в данный момент пока не готовы говорить о полной импортонезависимости, но демонстрируют коллективную установку на достижение этой цели к 2030 г. И это невзирая на то, что относительная доля ИТ-расходов в отрасли одна из самых низких — в среднем около 3% от бюджета. В промышленности около четверти компаний планируют завершить миграцию к концу 2026 г., а 45% — к концу 2030 г. При этом данная отрасль острее других отреагировала на импортозамещение — 66,7% отметили сложности с внедрением отечественного отраслевого ПО, например, систем проектирования и производства.

В целом наиболее зависящими от импорта классами решений стали базовое системное и офисное ПО — их упомянули 50% и 35,9% всех участников исследования соответственно. В числе других категорий с трудностями при замещении респонденты чаще всего называли промышленное ПО (34,6%), встроенное ПО (34,6%), прикладные отраслевые решения и средства разработки (от 33,3% до 34,6%).