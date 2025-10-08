«Оператор Газпром ИД» и Ассоциация «Руссофт» подписали соглашение о сотрудничестве

ООО «Оператор Газпром ИД» и Ассоциация российских компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ открывает новые перспективы для совместной работы в области цифровых технологий и укрепления позиций отечественной ИТ-отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

Стороны договорились развивать партнерство по целому ряду направлений: от продвижения российских программных решений и реализации долгосрочных проектов по цифровизации до участия в отраслевых мероприятиях, поддержки исследований и внедрения инновационных технологий. Отдельное внимание будет уделено совместной работе над совершенствованием нормативно-правовой базы в сфере информационных технологий, что позволит создавать более благоприятные условия для развития отрасли.

Генеральный директор ООО «Оператор Газпром ИД» Андрей Ветошкин: «Подписание соглашения с Ассоциацией «Руссофт» открывает новые горизонты для совместных инициатив. Мы уверены, что объединение усилий позволит ускорить цифровую трансформацию ключевых отраслей экономики и повысить конкурентоспособность российских ИТ-решений».

Президент Ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров: «Для нас важно выстраивать устойчивые партнерства с ведущими компаниями страны. Сотрудничество с «Оператор Газпром ИД» станет одним из драйверов развития отечественных технологий и позволит укрепить позиции российских ИТ-разработчиков как внутри страны, так и на международных рынках».

Подписание соглашения стало значимым шагом в укреплении стратегического партнерства между ИТ-отраслью и топливно-энергетическим комплексом, ориентированного на развитие технологической самостоятельности России. Заложенные в документе инициативы создают основу для формирования единой экосистемы цифровых решений, которая позволит эффективно удовлетворять запросы как бизнеса, так и государственных структур.