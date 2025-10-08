Разделы

ПО Цифровизация Импортонезависимость
|

«Оператор Газпром ИД» и Ассоциация «Руссофт» подписали соглашение о сотрудничестве

ООО «Оператор Газпром ИД» и Ассоциация российских компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ открывает новые перспективы для совместной работы в области цифровых технологий и укрепления позиций отечественной ИТ-отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

Стороны договорились развивать партнерство по целому ряду направлений: от продвижения российских программных решений и реализации долгосрочных проектов по цифровизации до участия в отраслевых мероприятиях, поддержки исследований и внедрения инновационных технологий. Отдельное внимание будет уделено совместной работе над совершенствованием нормативно-правовой базы в сфере информационных технологий, что позволит создавать более благоприятные условия для развития отрасли.

Генеральный директор ООО «Оператор Газпром ИД» Андрей Ветошкин: «Подписание соглашения с Ассоциацией «Руссофт» открывает новые горизонты для совместных инициатив. Мы уверены, что объединение усилий позволит ускорить цифровую трансформацию ключевых отраслей экономики и повысить конкурентоспособность российских ИТ-решений».

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
Цифровизация

Президент Ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров: «Для нас важно выстраивать устойчивые партнерства с ведущими компаниями страны. Сотрудничество с «Оператор Газпром ИД» станет одним из драйверов развития отечественных технологий и позволит укрепить позиции российских ИТ-разработчиков как внутри страны, так и на международных рынках».

Подписание соглашения стало значимым шагом в укреплении стратегического партнерства между ИТ-отраслью и топливно-энергетическим комплексом, ориентированного на развитие технологической самостоятельности России. Заложенные в документе инициативы создают основу для формирования единой экосистемы цифровых решений, которая позволит эффективно удовлетворять запросы как бизнеса, так и государственных структур.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Рив Гош» перевела 260 магазинов на российскую кассовую систему — и что это дало сети

В России создали фотоэлемент, который при слабой освещенности запитывает не хуже батарейки

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза

Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

Иностранцы в России остаются без связи. Для них ввели период охлаждения

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще