В трех категориях ритейла средний чек за год вырос более чем на треть

Средняя стоимость разовой покупки за прошедший год сильнее всего выросла в магазинах цветов (+34%), электроники (+30%) и косметики (+28%) – таковы результаты исследования «Первого ОФД». Компания проанализировала изменение среднего чека в рознице за последний год в городах-миллионниках и выявила сегменты рынка, где произошли наиболее заметные изменения. Об этом CNews сообщили представители «Первого ОФД».

Больше всего за один раз на покупку цветов стали тратить жители Омска (рост среднего чека на 63% с 1390 до 2271 руб.), Перми (увеличение на 47% с 968 до 1422 руб.) и Казани (на 42% с 2545 до 3611 руб.). Москвичи, наоборот, сократили расходы в цветочных магазинах – средний чек снизился на 3% и составил 2640 руб. в абсолютном значении.

Разовая покупка в магазине электроники теперь обходится дороже в Омске, Воронеже и Челябинске: средний чек вырос на 19%, 14% и 13% соответственно. В абсолютных значениях он увеличился до 12854 руб. в Омске, 14136 руб. в Воронеже, 12105 руб. в Челябинске. Жители Москвы и Санкт-Петербурга стали меньше тратить на электронику – средний чек в этих городах снизился на 5% и 3% соответственно.

В магазинах косметики наибольший рост среднего чека пришелся на Воронеж, Казань и Новосибирск – на 92%, 70% и 58%. В абсолютных значениях он составляет 3058 руб., 3630 руб. и 2381 руб. соответственно.

Следом за тройкой лидеров по росту трат за одно посещение идут ветеринарные клиники, где средний чек увеличился на 22% по стране. Наибольший рост суммы произошел в Краснодаре (на 33%), Волгограде (на 32%) и Воронеже (на 31%).

Стоимость покупок также выросла в магазинах автозапчастей – сумма среднего чека увеличилась на 20%. Самый большой прирост показали Челябинск (на 61%), Новосибирск (на 41%) и Уфа (31%). В абсолютных значениях сумма среднего чека в этих городах составляет 9741 руб., 9441 руб. и 16184 руб. Меньше всего сумма среднего чека увеличилась в Екатеринбурге (на 7%), Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону – на 8% в каждом.

Средний чек в магазинах у дома и магазинах товаров для спорта и активного отдыха увеличился на 17%. Наибольшее увеличение суммы среднего чека в магазинах у дома пришлось на Красноярск (на 59%), Самару (на 29%) и Санкт-Петербург (на 21%). В абсолютных значениях суммы выросли до 307 руб., 161 руб. и 117 руб. соответственно. В магазинах для спорта и активного отдыха больше всего сумма среднего чека выросла в Новосибирске (на 76%, до 5140 руб.), Ростове-на-Дону (на 29%, до 4051 руб.) и Нижнем Новгороде (на 27%, до 5694 руб.). При этом в Казани и Омске, наоборот, произошло снижение показателей – сумма снизилась на 41% и 7% соответственно.

В некоторых категориях розницы сумма среднего чека наоборот снизилась за год. Больше всего средняя стоимость разовой покупки упала в магазинах товаров для охоты и рыбалки (на 6%), а также в обувных и строительных магазинах (по 2% в каждой категории).

Как государство поддерживает внедрение искусственного интеллекта поддержка ит-отрасли

Больше всего сумма среднего чека в магазинах товаров для охоты и рыбалки упала в Самаре (на 30%), Казани (на 18%) и Екатеринбурге (на 17%).

Средний чек в обувных магазинах больше всего уменьшился в Новосибирске (на 11%), Самаре (на 4%), а также в Омске и Перми (на 3% в каждом).

Средняя стоимость разовой покупки в строительных магазинах больше всего снизилась в таких городах, как Пермь (на 21% с 1655 до 1315 руб.), Омск (на 9% с с 1572 до 1427 руб.) и Краснодар (на 5% с 2593 до 2452 руб).

«Аналитика на основе данных по средним чекам позволяет увидеть более полную картину изменения структуры расходов потребителей. А предпринимателям, которые недавно открыли или планируют открыть свой бизнес, эти цифры помогут спрогнозировать средний чек или сравнивать свои показатели со средними данными по категории в своем регионе. Нашим клиентам статистика по среднему чеку подключенной кассы доступна в личном кабинете, чтобы все необходимые данные всегда были под рукой», - отметила Ирина Есипенко, генеральный директор «Первого ОФД».

«Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM Цифровизация

***

«Первый ОФД» - компания, специализирующаяся на ИТ-сервисах для ритейла, рынка e-commerce и производственных компаний сегмента FMCG.