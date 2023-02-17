Цифровую наружную рекламу в VK можно запускать с оплатой за показы

В myTarget (проект VK) появился дополнительный способ запускать цифровую наружную рекламу. Инструмент поможет и крупному, и небольшому бизнесу выбирать необходимое количество показов объявлений для своих задач. За счет этого рекламодателям проще планировать и настраивать кампании, а также оценивать их результат. Об этом CNews сообщили представители VK.

Раньше запускать продвижение можно было только с оплатой за количество возможных контактов — OTS. Предпринимателям новый инструмент поможет выбрать нужное количество показов рекламы, чтобы рассказать о своем деле жителям района или города. Крупный бизнес сможет усилить текущие кампании: например, увеличить частоту контакта с рекламой и охват аудитории в определенные часы и дни недели во время сезонных скидок.

Для запуска продвижения достаточно выбрать необходимые настройки и цифровые конструкции. С пользователями, которые видели рекламу на улице, можно продолжать общаться в интернете — в myTarget будет доступна обезличенная аудитория для таргетинга рекламы.

Ежедневная статистика в кабинете отражает количество и частоту показов, а также число возможных контактов с рекламным сообщением. Общий портрет пользователей поможет понять, какая аудитория видела рекламу: по социально-демографическим параметрам и преобладающим интересам к разным тематикам. По итогам продвижения можно дополнительно оценить, привлекла ли цифровая наружная реклама новые переходы на сайт, установки приложения или визиты в торговую точку.

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Цифровая наружная реклама в VK объединяет порядка двух тысяч поверхностей в крупнейших городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и другие. Продвигать свои товары и услуги можно на цифровых поверхностях федеральных и региональных операторов.