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Новая стратегия в «Яндекс Директе» поможет бизнесам увеличить прибыль от продвижения

Новая стратегия в «Яндекс Директе» поможет бизнесам увеличить прибыль от продвижения. В Единой перфоманс-кампании в открытую бету вышла новая стратегия для управления кампаниями — «Максимум прибыли». Нейротехнологии «Яндекс Рекламы» позволяют подбирать оптимальную цену конверсии и постоянно ее актуализировать на основе данных о марже с конверсии. Ключевое преимущество стратегии в том, что она непрерывно адаптируется к динамике аукциона, находя ту самую «золотую середину» между ценой конверсий и их объемом. В результате это обеспечивает максимальную прибыль от продвижения. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Рекламы».

Прибыль от продвижения — это итоговый финансовый результат кампании. В терминах финансового анализа — это маржинальная прибыль, полученная непосредственно от маркетинговой активности после вычета переменных затрат, связанных с продуктом или услугой, и самих расходов на продвижение.

Новая стратегия в первую очередь будет полезна бизнесу, экономика которого позволяет усреднить маржу для выбранной цели. Например, сервисным компаниям (клининговым, ремонтным, консалтинговым и т.д.), где заявка или звонок приводит к продаже с относительно предсказуемой средней маржой. Также инструмент подойдет интернет-магазинам с узким ассортиментом или однотипными товарами, где средняя маржа по всем продажам достаточно репрезентативна, или ecom-бизнесам, которые ориентируются на прибыль с заказа для категорий товаров, в которых можно усреднить маржу.

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CNews Analytics

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