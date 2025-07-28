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Рекламодатели «Яндекс Директа» смогут размещать рекламу в витринах «Дикси»

«Яндекс» и «Дикси», российский ритейлер, договорились о сотрудничестве в сфере цифровой наружной рекламы. Рекламодатели «Яндекс Директа» смогут запускать продвижение на экранах, установленных в витринах магазинов сети «Дикси». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Директа».

На этапе тестирования «Яндекс» и «Дикси» интегрируют рекламные возможности в Москве и Санкт-Петербурге. Реклама из «Директа» будет размещаться в точках с высокой проходимостью на экранах, которые направлены на улицу и ориентированы не только на посетителей магазинов, но и на проходящих мимо витрин людей. Партнерство с «Дикси» станет важным шагом в развитии сети цифровой наружной рекламы «Яндекса». До конца 2025 г. «Яндекс» планирует объединить сетью более 3000 экранов за счет привлечения новых партнеров и развития собственного инвентаря.

Технологии «Яндекса» позволяют бизнесу платить только за контакты с пользователями, которые находились в зоне видимости экрана во время показа ролика. Стоимость размещения рассчитывается за 1000 контактов в реальном времени (real time Opportunity To See, rtOTS). Рекламодателям доступна расширенная аналитика результативности кампании, включая охватные метрики по фактическим данным. Также рекламодатели могут проанализировать портрет аудитории рекламной кампании и сравнить его с целевым.

«Мы стремимся сделать наружную рекламу такой же управляемой и измеримой, как диджитал-инструменты, сохраняя все преимущества офлайнового формата, — отметил руководитель направления цифровой наружной рекламы в «Яндексе» Борис Саленко. — Партнерство с «Дикси» поможет увеличить плотность покрытия нашей сети и расширить возможности гиперлокального таргетинга. Расположение магазинов в жилых районах позволяет охватить рекламным сообщением большинство их жителей».

«Благодаря интеграции с «Директом» у рекламодателей появляется привычный и простой способ выйти на широкую городскую аудиторию, контакты с которой получится измерить с помощью технологий «Яндекса». Аналитика, которая раньше была доступна только в онлайн-рекламе, теперь работает и в офлайне. Кроме того, наши магазины расположены в местах с высоким пешеходным трафиком, где люди каждый день ходят на работу, по делам, провожают детей в школу — и реклама на экранах становится для них частью привычного маршрута. За счет таких регулярных контактов рекламные сообщения лучше запоминаются и повышают узнаваемость», — сказал Вадим Макаренко, директор по маркетингу «Дикси».

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CNews Analytics

Цифровая наружная реклама обеспечивает большой охват аудитории и может быть полезна крупному и среднему бизнесу при запуске нового продукта, для повышения узнаваемости бренда или продвижения маркетинговой акции.

Чтобы запустить рекламу на цифровых экранах через «Директ», рекламодатели могут подать заявку через своего менеджера в «Яндексе».

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