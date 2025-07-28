Получите все материалы CNews по ключевому слову
Саленко Борис
УПОМИНАНИЯ
|28.07.2025
|Рекламодатели «Яндекс Директа» смогут размещать рекламу в витринах «Дикси» 1
Саленко Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7998 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151993 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44759 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18135 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377987, в очереди разбора - 742039.
Создано именных указателей - 180894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.