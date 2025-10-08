Разделы

В «Яндекс Директе» появилась возможность управлять наружной рекламой и оценивать ее эффективность

Рекламодатели «Яндекс Директа» смогут самостоятельно запускать наружную рекламу более чем на 5,5 тыс. цифровых экранов сети «Яндекса» в Москве, Санкт-Петербурге и их областях. Управление настройками кампаний и статистика размещений уже доступны в личном кабинете. Дополнительно рекламодатели могут получить расширенную аналитику эффективности рекламы и оценить ее влияние на продажи. Ранее в рамках тестирования такая возможность была только у ограниченного числа клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Рекламы».

Размещение наружной рекламы на цифровых экранах «Яндекса» доступно только рекламодателям «Яндекс Директа». Они установлены в местах с высоким трафиком: в витринах ритейлеров, аптек, пунктов выдачи заказов и на коробах на крышах такси. Их охват (OTS) превышает 5 млрд потенциальных контактов в месяц.

Управлять рекламными кампаниями можно прямо в интерфейсе «Яндекс Директа». Рекламодатели могут настраивать место, время суток и период показа объявлений. Кроме того, можно корректировать настройки с учетом прогнозируемых особенностей целевой аудитории.

Также в личном кабинете рекламодателю доступна статистика рекламной кампании. В частности, количество агрегированных потенциальных контактов с рекламным сообщением в реальном времени (RT OTS), фактический охват, объем и частота показов. Дополнительно рекламодатели смогут получить расширенную пост-аналитику на основе lift-исследований.

«Запрос на измерение эффективности наружной рекламы существует давно. Именно поэтому мы хотим сделать DOOH-инструменты такими же прозрачными, как и привычные онлайн-форматы. Уже сейчас наши технологии позволяют оценивать влияние наружной рекламы на реальные показатели: поисковый интерес, трафик, конверсии и офлайн-визиты», — сказал Борис Саленко, руководитель направления цифровой наружной рекламы в «Яндексе».

Стоимость размещения цифровой наружной рекламы от «Яндекса» рассчитывается по аукционной модели за 1000 потенциальных контактов в реальном времени (real time Opportunity to See, RT OTS).

Рекламодатель может усилить эффективность наружной рекламы и продолжить взаимодействие с потенциальной аудиторией в онлайне. Так, в личном кабинете «Яндекс Директа» можно настроить показы рекламы на агрегированный сегмент пользователей, которые могли видеть рекламу на цифровых экранах, или похожих на них.

Чтобы запустить наружную рекламу через интерфейс «Яндекс Директа», рекламодатель может подать заявку на сайте «Яндекс Рекламы».

