Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179167
ИКТ 13921
Организации 10822
Ведомства 1480
Ассоциации 1010
Технологии 3484
Системы 25918
Персоны 77101
География 2896
Статьи 1537
Пресса 1231
ИАА 708
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2670
Мероприятия 862

Макаренко Вадим


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 Рекламодатели «Яндекс Директа» смогут размещать рекламу в витринах «Дикси» 1
18.01.2019 «Дикси» подключила магазины сети «Виктория» к платежной системе Alipay 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Макаренко Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Моби.Деньги - Mobi.Деньги 70 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 205 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 169 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5208 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5452 1
Alibaba Group - AliPay 74 1
Бабкина Екатерина 4 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1527 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1357 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2784 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7843 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44627 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17672 1
Россия - РФ - Российская федерация 151329 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6704 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6340 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25112 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374132, в очереди разбора - 748305.
Создано именных указателей - 179167.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
Показать еще