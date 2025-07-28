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Макаренко Вадим
УПОМИНАНИЯ
|28.07.2025
|Рекламодатели «Яндекс Директа» смогут размещать рекламу в витринах «Дикси» 1
|18.01.2019
|«Дикси» подключила магазины сети «Виктория» к платежной системе Alipay 1
Макаренко Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374132, в очереди разбора - 748305.
Создано именных указателей - 179167.
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