«Яндекс Директ» поможет предпринимателям растить продажи товаров сразу на нескольких маркетплейсах

Новый сценарий «Продажи на маркетплейсах» появился в «Мастере кампаний» в «Яндекс Директе». Чтобы привлечь новых клиентов, предпринимателям нужно добавить ссылки на магазин на одном или сразу нескольких маркетплейсах. Директ автоматически создаст объявления для товаров и покажет их в поиске и в РСЯ заинтересованным пользователям. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Настроить новый сценарий легко. Для «Яндекс Маркета» достаточно указать ссылку на магазин или товар. Для Ozon нужно скопировать из кабинета маркетплейса API-ключ и указать его в кампании. Если у продавца изначально не настроена интеграция с Wildberries, Авито и Ozon, «Директ» автоматически создаст промостраницу — на нее попадут те, кто кликнул на баннер. На промостранице можно разместить контакты, чтобы принимать заказы по телефону и в мессенджерах. Предприниматели смогут выбрать модель оплаты и оптимизировать расходы: платить за совершенные покупки, клики по объявлениям, либо за вовлеченные переходы — когда пользователи переходят по ссылкам с промостраницы на маркетплейс.

Проанализировать эффективность рекламы позволит подробная статистика «Директа». Также с ее помощью можно изучить информацию о совершенных покупках на Яндекс Маркете и Ozon и просмотреть количество переходов по карточкам товаров на Wildberries и «Авито».

Новый функционал уже протестировал магазин бытовой техники GARLYN. По итогам рекламной кампании ритейлеру удалось увеличить продажи на Ozon на 30%. Сценарий «Продажи на маркетплейсах» попробовали и специалисты Polaris — инструмент позволил достичь показателя ДРР (доля рекламных расходов) в 9,7% на «Яндекс Маркете» и 8,13% на Ozon в ходе одной кампании. Продавцы отмечают, что функционал отлично показывает себя как источник дополнительного трафика и помогает оптимизировать расходы на рекламу.

Сценарий работает в тестовом режиме, но воспользоваться им может любой пользователь «Директа» уже сейчас.