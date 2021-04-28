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«Яндекс.Директ» запустил инструмент размещения рекламы для малого и среднего бизнеса

Интернет Интернет-реклама
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс.Директ» запустил инструмент для быстрой и удобной настройки рекламы — «Мастер кампаний». Он предназначен прежде всего для представителей малого и среднего бизнеса. С его помощью они смогут быстро запустить рекламную кампанию.

«Мастер кампаний» будет полезен тем, кто решает стандартные задачи привлечения клиентов и не готов погружаться в тонкости рекламных настроек. Рекламодателю достаточно указать ссылку на рекламируемую страницу, а дальше можно следовать за Мастером. Он поможет составить объявление, выбрать аудиторию для таргетирования, а также определить цель рекламной кампании и подходящую стратегию.

Объявление будет показано в поиске, на главной странице Яндекса и в Рекламной сети. Посмотреть результаты рекламной кампании можно будет на её странице в Директе. Там отображаются показы, клики, конверсии и другие важные показатели, такие как расходы на рекламу и достижение поставленной цели — например, привлечение заявок или звонков.

«Реклама в интернете сегодня — продукт массового спроса. В Директе каждый день появляются рекламодатели, не размещавшие раньше интернет-рекламу. Поэтому наряду с решениями для профессионалов мы запускаем простые инструменты, которые дают быстрый результат. Это упрощает вход в Директ тем, кто хочет работать с интернет-рекламой, но не готов разбираться со сложными настройками рекламных кампаний», — говорит Мария Савицкая, руководитель «Яндекс.Директа».

Во время тестирования «Мастер кампаний» был доступен ограниченному кругу рекламодателей. Попробовать новый сервис успели более восьми тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Отзывы первых клиентов говорят о том, что они довольны результатом.



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