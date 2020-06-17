Huawei представила планшет Huawei MatePad T8 в России. Цены

Huawei расширила линейку планшетов серии MatePad и представила на российском рынке Huawei MatePad T8. Планшет в компактном корпусе с металлической отделкой и диагональю экрана восемь дюймов построен на базе восьмиядерного процессора и оснащён батареей ёмкостью 5100 мАч.

Huawei MatePad T8 получил экран с разрешением 1280 х 800 пикселей и рамками шириной 4,9 мм, полезная площадь достигает 80% от фронтальной поверхности корпуса. Габариты планшета 199,70 мм х 121,10 мм и вес 310 г позволяют управлять устройством одной рукой и носить его с собой в течение всего дня.

Новый планшет предназначен для решения разнообразных повседневных задач и оснащён восьмиядерным процессором с основной частотой 2 ГГц, который обеспечивает работу с широким спектром приложений. Батарея ёмкостью 5100 мАч поддерживает до 12 часов работы в режимах интернет-серфинга и воспроизведения загруженного видео или до 588 часов в режиме ожидания с выключенным экраном.

Режим защиты зрения снижает утомляемость глаз благодаря оптимизации цветовой температуры подсветки экрана. Спектр подсветки можно также откорректировать вручную в соответствии с личными предпочтениями.

Huawei MatePad T 8 получил набор интеллектуальных функций фирменного интерфейса EMUI 10.0.1: высокую скорость отклика для быстрого переключения между приложениями, тёмный режим для визуального комфорта при чтении и функцию разблокировки с помощью технологии распознавания лица.

Благодаря детскому режиму планшет защищает от нежелательного контента и других сетевых угроз и предоставляет безопасное пространство для учёбы, общения и развлечений. Расширенные опции родительского контроля позволяют управлять доступным детям контентом и приложениями, а также временем, которое юные пользователи проводят за экраном планшета. В число функций входит режим защиты зрения, контроль позы, а также режим электронной книги для комфортного чтения.

C 19 июня 2020 года Huawei MatePad T 8 появится в продаже в России. Рекомендованная розничная цена зависит от характеристик продукта. Huawei MatePad T8 2 ГБ + 16 ГБ, Wi-Fi обойдется в 7990 руб., Huawei MatePad T8 2 ГБ + 32 ГБ, LTE обойдется в 9990 руб.