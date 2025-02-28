В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи планшета Huawei MatePad Pro 13,2”

«М.Видео-Эльдорадо» запустила продажи планшета Huawei MatePad Pro 13,2”. Стоимость новинки в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» начинается от 99 999 руб. В период с 28 февраля по 31 марта 2025 г. (включительно) покупатели Huawei MatePad Pro 13,2” получат в подарок стилус Huawei M-Pencil третьего поколения и беспроводную мышь Huawei. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Вес устройства составляет 580 г, а толщина — 5,5 мм. Он оснащен гибким OLED-экраном с технологией PaperMatte, который обеспечивает точную цветопередачу, высокую детализацию и обладает антибликовыми свойствами. Разрешение – 2,8K, полезная площадь экрана – 94%. Технология нанотравления PaperMatte создает антибликовую поверхность, обеспечивает защиту от световых помех и снижает уровень нагрузки на зрение.

На устройство предустановлена компьютерная версия приложения WPS Office. В приложении можно создавать таблицы, презентации, добавлять в документы диаграммы и формулы, а также использовать другие функции, которые обычно доступны только на компьютерах. Помимо этого, приложением можно управлять с помощью клавиатуры и мыши и использовать привычные горячие клавиши.

Huawei MatePad Pro 13,2” получил батарею 10100 мАч. С помощью быстрой зарядки устройство можно зарядить до 25% за 10 минут, а до 80% — за 40 минут. Технология Smart Power Conserve позволяет сохранить заряд батареи, когда планшетом долгое время не пользуются. При заряде батареи более 80% устройство может работать в режиме ожидания до года.

Планшет поддерживает подключение магнитной клавиатуры Huawei с полноформатной раскладкой и тачпадом. Съемная конструкция клавиатуры позволяет использовать планшет в трех разных форматах, обеспечивая удобство работы во время творчества, учебы и развлечений. Также поддерживается подключение стилуса Huawei M-Pencil третьего поколения с 16384 уровнями чувствительности к нажатиям.

Устройство доступно в классическом черном цвете, а также в цвете «роскошное золото» с текстурой шелка на задней панели.

Цены в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо»: Huawei MatePad Pro 13,2″ 12 ГБ + 256 ГБ — 99 999 руб.; Huawei MatePad Pro 13,2″ Версия PaperMatte 12 ГБ + 512 ГБ — 109 999 руб.