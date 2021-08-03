В России появились планшеты, которые можно грызть и швырять. Фото, цены

В России вышли планшеты Huawei MatePad T 8 и Т 10, созданные специально для детей. Они поставляются с продивоударным чехлом из пищевого силикона во встроенной ручкой-подставкой, специальным стилусом для рисования и детским режимом работы ПО. Он включает, помимо прочего, алгоритмы защиты зрения. Планшеты работают на базе Android 10.

Планшеты для самых маленьких

Компания Huawei привезла в Россию два новых планшетных компьютера линейки MatePad T Kids Edition, наделенных противоударным чехлом. Как сообщили CNews ее представители, обе модели создавались для самых маленьких пользователей.

Новые планшеты Huawei носят название Т 8 и Т 10 и отличаются в первую очередь своими габаритами. Первый поставляется с экраном на 8 дюймов по диагонали, тогда как второй укомплектован 9,8–дюймовым тачскрином.

В российской рознице планшет Huawei MatePad T 8 стоит 13 тыс. руб. в комплекте со встроенным 4G-модемом. Более крупный Т 10 оценен в 15 тыс. руб., но доступа к сотовым сетям у него нет.

MatePad T 8 с активированным детским режимом

Противоударный чехол поставляется с обоими планшетами и является съемным. Он выполнен из пищевого силикона, за счет чего не нанесет вреда детям, даже если им захочется погрызть его.

Чехол укомплектован поворотной ручкой. Она нужна для удобной транспортировки гаджета в одной руки, плюс ее можно использовать в качестве подставки. Также в коробке с планшетами есть специальный стилус для рисования на экране.

«Детская» прошивка

Huawei оснастила MatePad T 8 и Т 10 специальным детским режимом, активируемым при помощи предустановленного приложения «Детский уголок». Для того чтобы дети могли пользоваться этими планшетами часами, в них предусмотрен модуль коррекции цвета в соответствии с условиями внешнего освещения.

В планшетах есть датчик силы тяжести, нужный для определения положения тела ребенка при работе с устройством. При необходимости он рекомендует изменить позу для снижения нагрузки на позвоночник. Еще один штатный алгоритм анализирует перемещения устройства в пространстве. К примеру, если ребенок использует планшет на ходу или в трясущемся транспорте, то на экране появится предупреждение о вреде и опасности использования устройства в подобных условиях.

Штатное ПО планшетов дополнено развивающими приложениями

По заверениям Huawei, новые детские планшеты безопасны и при использовании их в качестве электронной книги. В таком режиме прошивка устройства автоматически подстраивает контрастность, яркость, резкость, насыщенность, цветовую температуру, оттенки серого и другие параметры экрана таким образом, чтобы он максимально соответствовал формату бумажной книги.

Взрослые тоже могут пользоваться планшетами Т 8 и Т 10, для этого нужно всего лишь выйти из приложения «Детский уголок». Здесь следует отметить, что оба компьютера работают на базе ОС Android 10 с прошивкой EMUI, несмотря на то, что Huawei в настоящее время продвигает собственную альтернативу Android – платформу Harmony OS 2.0.

Также из-за американских санкций Huawei не вправе оснащать свои устройства на базе Android сервисами Google, так что по умолчанию в Т 8 и Т 10 не будет ни магазина Google Play, ни почты Gmail, ни даже YouTube. В качестве альтернативы Huawei предлагает собственные сервисы Huawei Mobile Services с фирменным магазином приложений AppGallery.

Память, габариты и аккумулятор

Младший планшет MatePad T 8 снаряжен 2 ГБ оперативной памяти и 16-гигабайтным накопителем. Варианты с большим объемом RAM или ROM не предусмотрены. Весит новый Т 8 в пределах 310 граммов при габаритах 200х121х8,5 мм. Комплектный чехол увеличивает его массу до 515 граммов, а размеры до 204х137х14 мм.

Ручка для переноски - это одновременно и регулируемая подставка

MatePad T 8 работает от аккумулятора емкостью 5100 мАч. Планшет невозможно зарядить во включенном состоянии – зарядка начнется, только если ребенок выключит его. Это сделано в целях защиты от потенциальных несчастных случаев. CNews писал, что мобильные гаджеты, используемые во время подзарядки, могут убить своего владельца ударом тока.

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Аккумулятор такой же емкости и с такой же защитой установлен и в MatePad T 10. Этот планшет поставляется с 2 ГБ ОЗУ и 32-гигабайтной флеш-памятью, а для выхода в интернет у него есть только модуль Wi-Fi.

Вес MatePad T 10 составляет 450 граммов без чехла и 798 граммов с ним. Размеры равны 240х159х8 мм (с чехлом – 247х176х14 мм).

Дисплей, процессор и фотокамеры

Экраны обоих планшетов поддерживают разрешение 1280х800 пикселей (формат HD+) и базируются на матрице IPS.

Основу компьютера Т 10 составляет процессор Kirin 710A собственной разработки Huawei. Это ARM-чип с восемью ядрам и в двух кластерах (четыре Cortex A73 на частоте 2 ГГц и четыре Cortex A53 на 1,7 ГГц). В нем также есть видеокарта Mali G51.

Планшеты можно использовать и без чехла

Тем временем в MediaPad T 8 установлен другой восьмиядерник, MT8768 производства MediaTek. Данный процессор поставляется с восемью ядрами Cortex-A53 (четыре по 2 ГГц и четыре по 1,5 ГГц) и видеокартой IMG GE8320 с частотой 650 МГц.

Планшеты укомплектованы двумя фотокамерами. Фронтальная имеет разрешение 2 Мп, диафрагму f/2.4 и фиксированный фокус и умеет снимать видео в разрешении 1280х720 пикселей (HD). Основной модуль здесь 5-мегаписельный, с фазовым автофокусом, диафрагмой f/2.2 и поддержкой записи Full HD-роликов (1920х1080 точек).

Интерфейсы

Оба детских планшета Huawei укомплектованы слотом microSD под карты до 512 ГБ и модулем Bluetooth 5.0 на пару с Wi-Fi 802.11ac (2,4 и 5 ГГц). Также есть навигация по GPS, Beidou и ГЛОНАСС, а в Т 8 дополнительно установлен сотовый модем для подключения к сетям GSM, 3G и LTE (4G).

Оба планшета поддерживают лишь медленную по современным меркам 5-ваттную зарядку (5В, 1А). При этом Т 10 оснащен новым интерфейсом USB-C, тогда как в Т 8 используется устаревший microUSB 2.0.