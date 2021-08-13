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Huawei объявила старт продаж детских планшетов серии Matepad Т

Huawei объявила о начале продаж в России детских планшетов серии Huawei Matepad T, которые доступны в двух вариантах: Huawei Matepad T 8 с диагональю экрана 8 дюймов и Huawei Matepad T 10 с 9,7-дюймовым экраном. Устройства получили специальный режим, который позволяет обеспечить юным пользователям полезное, увлекательное и безопасное времяпрепровождение.

Детские планшеты серии Huawei Matepad T оснащены экранами с разрешением 1280x800 пикселей. Эргономичная форма корпуса и гигиеничный силиконовый чехол позволяют ребёнку надёжно держать планшет в руках. Стилус крепится с помощью шнурка и хранится в специальном отсеке чехла. Благодаря ручке планшет удобно носить, а во время просмотра контента она превращается в подставку. Когда ребенок подрастёт, чехол можно снять и использовать планшет в обычном режиме.

В детском режиме предусмотрена блокировка зарядки, которая не позволяет использовать его при подключении к зарядному устройству. Чтобы дети не проводили перед экранами слишком много времени, имеется функция управления доступом, позволяющая родителям разрешать работу с планшетом по определённому расписанию. Благодаря этому родители могут, например, разрешить ребёнку поиграть на планшете 20 минут после школы и в выходной день. Можно установить ограничения на доступ к определённому контенту и к приложениям. Есть доступ к записям об использовании детьми тех или иных приложений.

Для самых маленьких пользователей предусмотрены развлекательные и развивающие программы в приложении «Детский уголок», в состав которого входят игры, приложения для рисования, фото, записи видео и аудио, а также просмотра мультимедийного контента. Есть несколько предустановленных образовательных сервисов – Azoomee и BabyBus, которые помогут ребёнку развить творческие способности, узнать о буквах, цветах, числах и многом другом.

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Детский планшет Huawei Matepad T 10

Новые планшеты серии Huawei Matepad T получили широкий набор функций защиты зрения, среди которых: фильтрация синего света, контроль положения тела, помогающий следить за осанкой, и функция, предупреждающая об опасности использования планшета в движущемся транспорте. Встроенный модуль коррекции цвета с алгоритмами искусственного интеллекта анализирует внешнее освещение и настраивает в соответствии с ним яркость и контрастность экрана, обеспечивая дополнительный визуальный комфорт. Специально для любителей чтения планшет имеет режим электронной книги, в котором настройки экрана максимально приближены к параметрам печатного текста.

Планшеты построены на базе процессоров Kirin 710A (Huawei Matepad T 10) и MTK8768 (Huawei Matepad T 8) и имеют по 2 ГБ оперативной памяти. Батареи ёмкостью 5100 мАч обеспечивают продолжительную работу без подзарядки. Есть основная камера с разрешением 5 МП и камера для селфи на 2 МП. Габариты 9,7-дюймовой версии — 240,2x159x7,85 мм при весе 450 граммов, 8-дюймовой — 199,7x121,1x8,55 мм при весе 310 граммов.

Детские планшеты серии Huawei Matepad T поступят в продажу в насыщенном синем цвете с 13 августа 2021 г. в фирменных магазинах Huawei и магазинах-партнёрах компании.

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