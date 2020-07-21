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Honor представляет смартфон Honor 30 Pro+ в изумрудно-зеленом цвете с эксклюзивным предложением при покупке

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Бренд Honor объявляет о старте продаж флагманского смартфона Honor 30 Pro+ в изумрудно-зеленом цвете. Смартфон оснащен 5G-процессором Kirin 990 с интегрированным на программно-аппаратном уровне голосовым ассистентом «Алиса» от компании «Яндекс», основной камерой с четырьмя объективами и двойной фронтальной камерой, OLED-экраном с диагональю 6,57 дюйма, быстрой зарядкой Honor SuperCharge мощностью 40 Вт, а также возможностью использования нового сервиса бесконтактных платежей от Сбербанка – SberPay. Смартфоны Honor 30 Pro+ в новом и других цветовых решениях, доступны по рекомендованной розничной цене 55 тыс. руб. и подарком на выбор. До 26 июля 2020 г. действует специальное предложение на сайте интернет-магазина Honor со скидкой 7000 руб. Также в подарок при покупке доступны купоны до 10 тыс. руб. на сервисы «Яндекс.еда» и «Яндекс.такси».

Honor 30 Pro+ оснащен емкостным OLED-экраном с диагональю 6,57 дюйма с изогнутыми краями и рабочей площадью 89.9%. Частота обновления 90 Гц гарантирует плавное воспроизведение даже самых динамичных сцен и иммерсивный опыт при просмотре видео.

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Honor 30 Pro+

За быстродействие Honor 30 Pro+ отвечает 7-нанометровый процессор Kirin 990 с поддержкой 5G. Этот 8-ядерный процессор оснащен нейронным модулем, состоящим из двух ядер и одного микроядра, что повышает эффективность обработки приложений, в том числе в фоновом режиме. Интеграция голосового помощника «Алиса» от компании «Яндекс» на программно-апаратном уровне не только значительно повышает удобство выполнения ежедневных задач, но и открывает пользователям новый опыт взаимодействия со специально локализованным устройством для российского рынка.

Основная камера флагманского смартфона состоит из 4 объективов. Основной оснащен сенсором IMX700 с диагональю 1/1,28 дюйма и разрешением 50 МП при размере пикселя 1,22 мкм. Сенсор оснащен матрицей светофильтров RYYB, которая пропускает больше света, дополнительно повышая чувствительность камеры. Объектив с фокусным расстоянием 23 мм имеет диафрагму f/1.9 и оборудован лазерным автофокусом. За съемку отдаленных объектов без потери качества отвечает перископический телеобъектив 8 МП с эквивалентным фокусным расстоянием 125 мм, который обеспечивает 5-кратное оптическое и 50-кратное цифровое увеличение. Диафрагма f/3.4, фазовый автофокус и оптическая стабилизация позволяют создавать четкие фотографии отдаленных объектов, не пользуясь штативом. Объектив перископической конструкции оснащен призмой, которая поворачивает оптическую ось на 90°. Ультраширокоугольный объектив 16 МП с фокусным расстоянием 18 мм и диафрагмой f/2.2 позволяет вместить в кадр большие группы людей, пейзажи и интерьеры и получить детализированные фотографии высокого качества.

Для автопортретов Honor 30 Pro+ получил двойную фронтальную камеру, интегрированную в экран. Основной модуль фронтальной камеры построен на базе 32 МП сенсора с диагональю 1/2,8 дюйма, фокусным расстоянием 26 мм и диафрагмой f/2.0. Второй модуль 8 МП с диафрагмой f/2.2 является широкоугольным и позволяет запечатлеть на фотографии большие группы людей.

Смартфон оснащен аккумулятором с номинальной емкостью 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку Honor SuperCharge мощностью 40 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 27 Вт.

Владельцам смартфонов Honor стал доступен новый способ бесконтактных платежей благодаря сервису SberPay от Сбербанка. SberPay – это новый способ бесконтактной оплаты от Сбербанка для пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». В настоящее время сервис SberPay доступен владельцам смартфонов Honor, которые используют карты Visa Сбербанка. В ближайшее время сервис будет доступен и для других платежных систем. Пользователи Honor могут загрузить приложение «Сбербанк Онлайн» из официального магазина приложений AppGallery.

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