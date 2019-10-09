НПО «Криста» представляет информационно-аналитическую BI-платформу «Криста BI»

На Youtube-канале НПО «Криста» представлено новое видео, посвященное российской информационно-аналитической BI-платформе «Криста BI». В видеопрезентации платформы описываются ее особенности, функционал, интерфейсы, виды визуализации и многое другое.

Информационно-аналитическая платформа «Криста BI» – это современное программное решение для федеральных и региональных органов власти, предприятий и организаций для решения задач бизнес-аналитики, формирования отчетности и комплексного мониторинга ключевых показателей бизнес-процессов. Платформа является российским аналогом лидирующих программных продуктов на мировом рынке Business Intelligence: Oracle BI, Power BI от Microsoft, Tableau, QlikView, Pentaho.