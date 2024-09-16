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Платформа «Каскад Цифра» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «СибКом Цифра» объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Certified 14 и платформы «Каскад Цифра».

«Каскад Цифра» — универсальная цифровая платформа, разработанная компанией «СибКом Цифра» для автоматизации и цифровизации технологических процессов и управления производством. Платформа может использоваться как для разработки локальных SCADA-систем, так и для распределенных резервированных систем автоматизации, диспетчерских центров, интеграционных платформ и др.

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Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Мы продолжаем развивать платформу «Каскад Цифра», чтобы она не только соответствовала требованиям импортозамещения, но и опережала ожидания рынка за счёт внедрения инноваций и повышения качества. Наша цель — предоставить российским компаниям передовой инструмент, который поможет им эффективно справляться с современными вызовами и улучшать свои бизнес-процессы с помощью отечественных технологий», — отметил Илья Антонов, директор по цифровизации компании «СибКом Цифра».

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