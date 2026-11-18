Организации смогут «окирпичивать» Windows-ПК сотрудников удаленно

Microsoft тестирует новую функцию, которая позволит системным администраторам удаленно блокировать устройства под управлением операционной системы Windows 11, пишет Bleeping Computer. Такая возможность придется кстати в случае потери или кражи Windows-ноутбука.

Функция получила название «Удаленная блокировка» (“Remote Lock”) и в настоящее время доступна пользователям из числа участников программы предварительной оценки Windows – Insider Preview.

Возможности удаленного контроля Windows 11 предоставляет давно. К примеру, ОС поддерживает сброс настроек до заводских, удаление содержимого жесткого диска по инициативе администратора или поиск утраченного устройства. «Удаленная блокировка» – наименее радикальный способ ограничить использование корпоративного компьютера после его пропажи. Активация функции не предусматривает стирания данных, сброса пользовательских логина и пароля или PIN-кода, а также отключения девайса от корпоративной сети: если устройство найдется, администратор легко сможет отменить блокировку, а законный владелец – незамедлительно вернуться к его использованию по назначению.

Изображение сгенерировано ИИ Организации смогут «окирпичивать» Windows-ПК сотрудников удаленно

«Удаленная блокировка», включенная администратором удаленно, срабатывает при первом же подключении потерянного устройства к сети. При этом Windows автоматически завершает все активные сеансы, скрывает все элементы управления, обеспечивающие вход в систему, и выводит на экран сообщение о блокировке. Перезагрузка, традиционный способ решения многих проблем с Windows, желающему воспользоваться заблокированным ПК не поможет.

Защита не стопроцентная

Пользователю ПК остается доступным запуск заблокированной Windows в безопасном режиме, а также с загрузочного носителя, например, USB-флешки или DVD. Поэтому в Microsoft рекомендуют защищать данные на корпоративных компьютерах при помощи встроенного инструмента шифрования BitLocker. В таком случае нашедшему или укравшему такую машину не удастся извлечь из нее информацию, просто подключив встроенный накопитель к другому ПК – во всяком случае, если ему не удастся каким-то образом достать ключи шифрования BitLocker.

В январе 2026 г. CNews писал о том, что корпорация Microsoft по крайней мере один раз передала Федеральному бюро расследований (ФБР) США ключи BitLocker для расшифровки накопителя ноутбука, принадлежавшего подозреваемому в совершении преступления. По информации Forbes, это произошло в 2025 г. Владелицей «взломанного» властями ноутбука оказалась жительница Гуама (неинкорпорированная организованная территория США) Чарисса Тенорио (Charissa Tenorio), которую обвинили в незаконном присвоении средств из фонда поддержки безработных в период пандемии коронавируса на общую сумму $2 млн.

Как это работает и в каких версиях доступно

«Удаленная блокировка» доступна в сборках Windows 11 26320.10003 и 26340.10013 в каналах Beta и Experimental соответственно.

Блокировка осуществляется через Microsoft Intune — облачную систему управления компьютерами, смартфонами и другими устройствами в организациях с помощью пользовательских профилей конфигурации (ее представили в 2011 г.).

Временному «окирпичиванию» по инициативе ИТ-специалистов организации могут подвергнуться компьютеры с Windows 11 редакций Enterprise (корпоративная), Education (для образовательных организаций) или Pro (профессиональная) на борту.

Машина может быть присоединена к облачному сервису Microsoft Entra (ранее – Microsoft Azure AD), связана с локальной Active Directory и Entra ID – так называемый гибридный формат либо зарегистрирована в системе управления мобильными устройствами (MDM).

Избавление от артефактов минувшей эпохи

Помимо добавления новой функциональности Microsoft не забывает время от времени удалять старую, давно утратившую актуальность. Так, по данным The Register, из той же инсайдерской сборки, где появилась «Удаленная блокировка», вычищено все, связанное с картографическим сервисом Microsoft Maps.

Приложение «Карты» (Maps) впервые появилось в Windows Phone 7, предназначенной для смартфонов, а затем и в «гибридной» Windows 8. С выходом Windows 11 24H2 программа больше не предустанавливается. В июле 2025 г. она была удалена из магазина приложений Microsoft Store. В актуальной инсайдерской сборке разработчики избавились от настроек автономных карт, элемента управления UWP Map control и платформенного API, с помощью которого сторонние приложения могли обращаться к картам в Windows.