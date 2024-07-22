В Centra создали новые возможности для брендов благодаря сотрудничеству с «Аэрофлот»

Centra, маркетплейс digital-инвентаря, объявил о заключении партнерства с крупнейшей авиакомпанией страны – «Аэрофлотом». Впервые на рынке рекламные возможности «Аэрофлота» стали доступны для закупки через единую платформу. Это дает возможность люксовым брендам обратиться к аудитории крупнейшей российской авиакомпаний. Об этом CNews сообщили представители Centra.

Что это значит для рекламодателей?

Таргетинг: от бизнес-путешественников до семей, отправляющихся в отпуск. Новые форматы: от медийных с кликаутом на сайте до продвижения на борту самолета.

Предложение актуально для широкого спектра рекламодателей: от ритейла до производителей товаров класса люкс.

Мерещенко Надежда, CEO Centra, сказала: «Мы очень рады представить рынку новые рекламные возможности в партнерстве с крупнейшим авиаперевозчиком страны Аэрофлот. Это партнерство – начало амбициозной стратегии Centra по расширению портфеля эксклюзивных предложений. Оно также знаменует запуск Centra+, нового формата взаимодействия между участниками рынка digital-маркетинга, включающего мероприятия, образовательный контент и базу знаний по рекламным инструментам. Совместными усилиями мы открываем рекламодателям доступ к уникальной аудитории, которая раньше была недосягаема».