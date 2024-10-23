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«Аэрофлот» запускает чат-бота для обслуживания клиентов

«Аэрофлот» запустил на сайте пилотную версию чат-бота для обслуживания клиентов. Начать диалог с цифровым помощником можно с главной страницы сайта авиакомпании. Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота».

Особенность чат-бота «Аэрофлота» — наряду с привычными алгоритмами, которые в данном случае также разрабатывались с нуля под индивидуальные пользовательские сценарии, современный цифровой помощник обладает уже генеративным искусственным интеллектом (ИИ), который постоянно обучается и совершенствуется. Уже сейчас бот сможет оказать клиентам помощь в таких вопросах, как: подобрать авиабилеты, специальные и дополнительные услуги; уточнить возможность оформления онлайн возврата средств за билеты или услуги; узнать статус рейса и расписание; подсказать возможность прохождения онлайн-регистрации на тот или иной рейс; зарегистрироваться в программе «Аэрофлот Бонус»; подать обращение в авиакомпанию.

Кроме того, благодаря интегрированной модели ИИ цифровой помощник самостоятельно работает с базой знаний сайта «Аэрофлота» и может моментально дать ответы на частые вопросы путешественников — например, как провезти спортивное снаряжение или заказать люльку для младенца.

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Пилотная версия чат-бота будет в дальнейшем дорабатываться, а функционал — расширяться. На начальном этапе внедрения цифрового помощника у пользователей есть возможность не только получить услугу или ответы на вопросы, но также принять участие в обучении робота. Каждый запрос совершенствует сценарии ответов и делает их более полезными и точными.

Ожидается, что в дальнейшем чат-бот будет доступен в мобильном приложении авиакомпании для ОС Android.

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