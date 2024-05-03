«Аэрофлот» открыл онлайн-продажи субсидируемых билетов для жителей Калининградской области

«Аэрофлот» открыл онлайн-продажи субсидируемых билетов для жителей Калининградской области.

Авиакомпания обращает внимание, что количество доступных мест на каждом рейсе в рамках программы субсидируемых перевозок ограничено.

Всего с начала года в рамках финансирования авиаперевозок в/из Калининграда предусмотрено 70 тыс. билетов на рейсах «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия». По состоянию на 3 мая оформлено уже 54 тыс. билетов.

По итогам первого квартала 2024 г. между Москвой и Калининградом было перевезено почти 214 тыс. пассажиров. По итогам прошлого года только на собственных рейсах Аэрофлота перевезено более 1 млн пассажиров.

Помимо программы субсидированных билетов, «Аэрофлот» реализует на рейсах между Калининградом и Москвой собственную программу «плоских тарифов», которые, как правило, раскупаются на пиковый летний период заблаговременно (стоимость билетов в одну сторону — 6,4 тыс. руб., туда и обратно — 10,650 тыс. руб.).