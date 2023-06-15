«Аэрофлот» фирма «1С» подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий

«Аэрофлот» и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский и директор «1С» Борис Нуралиев.

Главными задачами является обмен опытом и реализация совместных мероприятий по развитию отечественных цифровых решений и программного обеспечения в области цифровой трансформации, а также создания востребованных отраслевых ИТ-решений для транспортного комплекса Российской Федерации.

Ключевые направления сотрудничества: участие в реализации дорожной карты исполнения заключенного Соглашения о намерениях между Правительством Российской Федерации и заинтересованными организациями в целях развития высокотехнологичного направления от 29 декабря 2022 г. по направлению «Новое общесистемное программное обеспечение»; сотрудничество по развитию отечественных цифровых решений и программного обеспечения в области решения задач цифровой трансформации и создания востребованных отраслевых ИТ-решений для транспортного комплекса Российской Федерации; реализация совместных мер и мероприятий по развитию стратегического партнёрства в сфере подготовки кадров в области информационных технологий, в том числе за счёт внедрения цифровых технологий и платформенных решений; рассмотрение возможности разработки и реализации совместных программ обучения и развития персонала; обмен научно-технической и иной информацией.