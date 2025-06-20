«Аэрофлот» запустил обновлённую версию сайта

«Аэрофлот» запустил обновлённую версию официального сайта, адаптированную под современные сценарии использования и потребности пассажиров. На первоначальном этапе версия доступна ограниченному числу пользователей в рамках бета-тестирования, постепенно доступ к ней будет расширяться.

Новый интерфейс делает поиск билетов и информации быстрее, удобнее и интуитивно понятнее — на любом устройстве.

Главная страница: пользователи могут сравнивать цены прямо в календаре ещё до начала поиска; обновлённые карточки популярных услуг, которые чаще всего выбирают пассажиры; новая нижняя панель: меню, чат и личный кабинет всегда под рукой; чат-бот теперь доступен в любом разделе сайта через меню или нижнюю панель.

Выбор рейса: все классы обслуживания видны на одном экране до выбора конкретного рейса; теги и быстрые фильтры помогают находить наиболее подходящие варианты по критериям «дешевле», «быстрее», «удобнее»; условия тарифа оформлены в виде понятного текста и отображаются сразу, что упрощает выбор.

Бронирование и оплата: переработан весь процесс бронирования: интерфейс стал адаптивным, логичным и понятным; упрощён и ускорен процесс оплаты: все способы собраны в одном месте, при этом сохранён высокий уровень защиты данных; обновлены фирменные иллюстрации и графика сайта: они стали чище, современнее и лучше передают характер бренда. Также редизайн коснулся самых популярных информационных страниц: «Онлайн-регистрация», «Пассажирам с животными», «Пассажирам с детьми», «Схемы посадочных мест», «Питание на борту», «Багаж и ручная кладь».

После первого обновления сайт «Аэрофлота» ожидает дальнейшее динамическое развитие. Новые дизайны и функции на портале авиаперевозчика будут постепенно добавляться. Обо всех изменениях пассажиры смогут узнать в соцсетях авиакомпании.