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«Аэрофлот» внедрил оплату дополнительных услуг на стойках регистрации и гейтах в аэропорту Красноярска

Аэрофлот» установил мобильные кассы на стойках регистрации и гейтах (выходах на посадку) в аэропорту Красноярска. Теперь пассажиры «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия», вылетающие из сибирского хаба, могут быстро оплатить дополнительные услуги при регистрации на рейс или перед посадкой в самолет. Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота».

В Международном аэропорту Красноярск имени Д.А.Хворостовского установлено 20 мобильных терминалов, благодаря которым путешественникам больше не нужно дополнительно посещать перед полетом офис продаж. Терминалы поддерживают оплату банковской картой или по биометрии.

В базовом аэропорту группы «Аэрофлот» Шереметьево мобильные кассы работают с октября 2024 г. и пользуются спросом у пассажиров. По состоянию на 5 марта 2025 г. на стойках регистрации и гейтах оплачено более 46,2 тыс. услуг. По статистике авиакомпании, чаще всего путешественники оплачивают через мобильные кассы: сверхнормативный багаж — более 20 тыс. раз; повышение в классе обслуживания — более 14 тыс. раз; перевозку животных в соседнем кресле — более 5,6 тыс. раз; места повышенной комфортности Space+ — более 4,9 тыс. раз; перевозку животных в багажном отсеке — 400 раз.

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