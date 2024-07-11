«МТС Линк» стал лауреатом премии «Приоритет: Цифра — 2024»

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», получила премию «Приоритет: Цифра — 2024» в номинации «Корпоративные цифровые решения».

09 июля 2024 года в Москве состоялось ежегодное вручение национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра — 2024». Эта награда ежегодно присуждается за выдающиеся достижения в разработке и внедрении передовых технологий в различных отраслях промышленности и ИТ. Премия «Приоритет: Цифра» была учреждена в 2015 году и нацелена на популяризацию российских проектов, способствующих цифровой трансформации экономики страны. Жюри премии, состоящее из независимых отраслевых экспертов, оценивает проекты по критериям инновационности, эффективности и потенциального влияния на отрасль. Организатором выступает оргкомитет премии «Приоритет: Цифра — 2024» при поддержке Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Победителем в номинации «Корпоративные цифровые решения» была признана экосистема «МТС Линк». Члены жюри высоко оценили заявку и онлайн-презентацию Олега Пашукевича, руководителя бизнес юнита «Встречи» компании «МТС Линк», в которой он рассказал о том, как унифицированные коммуникации трансформируют бизнес. Создание экосистемы сервисов для онлайн-коммуникаций и совместной работы значительно улучшило взаимодействие бизнеса с клиентами, сотрудниками и партнерами. Также интеграция платформы с ключевыми сторонними сервисами помогла организовать бесшовный переход отечественных компаний с иностранного ПО.

В 2023 году на платформе «МТС Линк» прошло 5 млн онлайн-мероприятий — в 2,7 раз больше, чем в 2022. На платформе зарегистрировались 1,7 млн новых пользователей, в общей сложности в мероприятиях в сервисах «МТС Линк» приняли участие 30 млн человек. Среди пользователей «МТС Линк» — крупнейшие российские компании и более 200 вузов. «МТС Линк» — лидер по объему потребляемого пользователями мобильного трафика среди российских ВКС-сервисов.

«Мы высоко ценим признание профессионального сообщества. «МТС Линк» объединяет сервисы для видеоконференций, вебинаров и корпоративного обучения, мессенджер, доски для совместной работы, а также интеграции со сторонними решениями, в том числе с телефонией. Единое пространство для коммуникаций помогает бизнесу повышать эффективность управления проектами и уменьшать операционные расходы. Мы будем и дальше развивать и улучшать нашу платформу, добавлять новые функции и оптимизировать существующие решения для максимального удобства наших клиентов и пользователей», — отметил Олег Пашукевич, руководитель бизнес-юнита «Встречи» «МТС Линк».