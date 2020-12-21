«Сател» и «Цифра» создадут отечественное решение для организации виртуальных рабочих мест

«Сател» и «Цифра» провели совместную работу по разработке инновационного решения для организации виртуальных рабочих мест сотрудников компании - программно-аппаратного комплекса VDI.

Структура ПАК VDI включает в себя модули, состоящие из аппаратного решения компании «Цифра» в составе x86 сервера Ac21 серии Actinium в конфигурации с двумя современными 16-ядерными процессорами Intel Xeon Silver 4216 с объемом оперативной памяти 640GB ОЗУ, емкостью накопителей 5760GB SSD и программного продукта AccentOS компании «Сател» для управления инфраструктурой рабочих мест в облачной среде.

Каждый из представленных модулей ПАК VDI сможет обеспечить виртуальными рабочими местами от 50 до 100 одновременно работающих удаленных пользователей. Кроме того, решение имеет возможность горизонтального масштабирования, способного путем подключения дополнительных модулей осуществлять наращивание мощности инфраструктуры VDI до 15 000 одновременно работающих пользователей.

ПАК VDI обеспечивает централизованный и наиболее безопасный доступ сотрудников к виртуальным рабочим столам, находящимся в ЦОДе компании. Внедрение решения в ИТ-инфраструктуру Заказчика будет осуществляться с установленным ПО и необходимым количеством лицензий для оперативного развертывания инфраструктуры VDI.

VDI решение компании «Сател», включенное в реестр отечественного ПО, является передовым продуктом в области предоставления пользователям удаленных рабочих мест, а также обеспечивает контроль, мониторинг и прогнозирование использования ИТ-ресурсов.

«Компания «Сател» создала уникальную облачную инфраструктуру, отвечающую всем требованиям технологического обеспечения современных рабочих мест. Нельзя не отметить, что в последнее время подобные решения становятся крайне актуальными для компаний при переходе на удаленную работу. Мы рады сотрудничеству с ведущими российскими ИТ-компаниями на рынке цифровых и инфокоммуникационных технологий и надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество с компанией «Сател»», - сказал генеральный директор «Цифры» Владимир Крупицкий.

«Компания «Сател» активно поддерживает политику импортозамещения и разрабатывает собственные программные продукты, которые оптимальным образом решают приоритетные задачи российской ИТ–отрасли. Мы уверены, что результаты нашего сотрудничества с компанией «Цифра» помогут нашим заказчикам всегда оставаться на связи и продолжать эффективную работу в новых условиях», - сказал технический директор «Сател» Евгений Мосин.