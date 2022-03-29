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Интеграция Бизнес-приложения
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МДТ «Цифра» расширяет линейку продуктов в рамках импортозамещения и представляет рынку решение для мониторинга систем «1С»

МДТ «Цифра» представила программное обеспечение для оценки производительности приложений и процессов в системах «1С». Оно применяется для определения проблемных зон, причин замедления операций и ошибок в процессах для последующей оптимизации. Решение зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Интеллектуальный мониторинг систем «Цифра» относится к классу решений APM (application performance management – от англ. управление производительностью приложений). Подобные системы – инструмент для сквозного мониторинга процессов организации: от действий конечного пользователя – сотрудника любого подразделения, до приложений и баз данных. Решение «Интеллектуальный мониторинг систем «Цифра» наблюдает за работой приложений и виртуальных машин. Оно собирает данные об отклонениях в процессах, замедлениях и сбоях. На основании этих данных восстанавливается объективная картина работы систем «». Такая информация становится основой для повышения производительности приложений, а, как следствие, функционирования процессов, работы сотрудников и эффективности бизнеса.

«Используя «Интеллектуальный мониторинг систем «Цифра», вы сможете видеть и знать больше о бизнес-процессах, протекающих в компании, и оптимизировать их. Прозрачность бизнес-метрик достигается за счет использования легких «маяков», установленных на продуктивные среды front-end и back-end системы «1С: Предприятие», – сказала генеральный директор «МДТ «Цифра» Юлия Дудник. – В результате применения решения снижаются финансовые и репутационные риски, повышается скорость работы сайта и бизнес-приложений, а также качество новых релизов».

Регистрация решения «Интеллектуальный мониторинг систем «Цифра» в Едином реестре российского ПО – базис для цифровизации предприятий, работающих с системами «1С». МДТ «Цифра» уже запустила несколько пилотных проектов с крупными заказчиками из ритейла и дистрибуции.

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