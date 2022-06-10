«М.видео-Эльдорадо» вдвое расширила ассортимент программ рассрочки

Группа «М.видео-Эльдорадо» вдвое увеличила ассортимент техники, доступной к покупке по программам рассрочки, и расширила период действия кредитов без переплат до 18 месяцев. Специальные условия действуют на более чем 4,5 тыс. товаров всех основных категорий.

Кредитные предложения без от банков-партнёров переплат распространяются на технику и электронику во всех основных категориях, включая ноутбуки, компьютеры, смартфоны Apple, крупную и мелкую бытовую технику. С апреля ритейлер увеличил вдвое ассортимент, участвующий в акции. К покупке в рассрочку доступны более 4,5 тыс. товаров стоимостью до 300 тыс. руб., в том числе, стиральные и сушильные машины, холодильники Side by Side, встраиваемая техника, сплит-системы, телевизоры, смартфоны, планшеты, компьютерная периферия и цифровые аксессуары.

Большинство банков-партнёров финтех-платформы «М.видео-Эльдорадо» поддерживают выдачу кредитов на специальных условиях на 6, 12, а также 18 месяцев. Оформить рассрочку можно в розничных магазинах или онлайн. По-прежнему действует специальное кредитное предложение «10-10-10» на весь ассортимент техники.

Руководитель департамента по развитию финансовых технологий «М.видео-Эльдорадо» Валерия Шатковская сказала: «М.видео» и «Эльдорадо» активно возвращаются к привычным для россиян объёмам и форматам промо. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить конкурентные и привлекательные цены на технику, а также максимально доступный сегодня ассортимент. С момента возвращения акций «рассрочки» спрос на них среди наших клиентов вырос более чем в два раза, и количество заявок продолжает прирастать каждую неделю. Чаще всего покупатели оформляют рассрочку на смартфоны и компьютеры, телевизоры с широкой диагональю, крупную бытовую технику».