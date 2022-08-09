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«Сбер» увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей

«Сбер» увеличил максимальный лимит опции «Рассрочка для бизнеса» с 1 до 3 млн руб. Этот инструмент позволяет небольшим компаниям быстро получать заёмные средства на покупку товаров на крупных маркетплейсах.

Для того, чтобы получить заёмные средства, на этапе оформления заказа предпринимателю нужно выбрать оплату в рассрочку и авторизоваться в магазине по «Сбербизнес ID». Затем необходимо направить заявку на рассмотрение — банк примет по ней решение за 3 минуты.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка, сказал: «Рассрочка «Сбера» даёт предприятиям малого бизнеса большую финансовую гибкость, возможность увеличить оборотные средства и уменьшить кассовые разрывы. Сервис позволяет оплачивать заказ или покупку даже при нулевом балансе счёта. За всё время существования инструмента были одобрены запросы о рассрочке на общую сумму 2,4 млрд руб., заключено свыше 1,8 тыс. соглашений. Видя высокий спрос на продукт у предпринимателей, мы решили сделать "Рассрочку для бизнеса" ещё более удобной и выгодной: в июле мы снизили процентную ставку, а сейчас втрое увеличили доступный лимит — до 3 млн руб».

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Сервис подключён на онлайн-площадках 50 партнёров банка, среди которых «Сбермаркет», «Сима-ленд», «Газпром нефть, «Технониколь», «АвтоВАЗ», «Северсталь» и другие. Рассрочка на покупки оформляется на 12 месяцев. При каждой оплате заказа первые 30 дней использовать деньги банка можно без процентов, затем ставка составит 2,45% в месяц. Оплачивать товары этой суммой можно неограниченное число раз: лимит восстанавливается, если выданная ранее рассрочка была погашена.

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