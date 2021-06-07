Wildberries запустил новый финтех-сервис для покупателей

Совместно с банками и МКФО российский онлайн-ритейлер Wildberries запустил онлайн-сервис покупок товаров в кредит и рассрочку. Решение реализовано с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ): ответ от финансовой организации покупатель получает всего за несколько минут.

В конце мая 2021 г. покупателям онлайн-ритейлера Wildberries стали доступны покупки в кредит и рассрочку. Оформить заем можно онлайн на сайте wildberries.ru и в мобильном приложении.

Приобрести в кредит российские покупатели могут любые из 11 млн наименований товаров на Wildberries, а беспроцентная рассрочка доступна для ряда товаров из категории «Бытовая техника и электроника»: смартфоны, телевизоры, ноутбуки, холодильники, пылесосы и многое другое. В будущем онлайн-ритейлер предложит покупателям еще больше различных товаров в рассрочку.

Партнерами нового финтех-сервиса Wildberries стали брокерская компания Direct Credit, а также несколько банков и микрофинансовых организаций, в будущем их список будет расширяться. Минимальная стоимость покупки — 5 тыс. руб., а срок предоставления займа составляет от 6 до 24 месяцев. Кредитные условия зависят от категории товаров и индивидуальны для каждого покупателя. Скоринг осуществляется кредитными организациями самостоятельно.

«Мы ожидаем, что с помощью заемных средств покупатели в первую очередь будут приобретать электронику и бытовую технику. Услуга онлайн-рассрочки и кредитования на Wildberries полностью автоматизирована — это делает ее простой и удобной для покупателей», — отметили в пресс-службе Wildberries.

Для того, чтобы оформить кредит или рассрочку на Wildberries, покупателям необходимо положить понравившиеся товары в корзину, а затем выбрать способ оплаты «в кредит» или «в рассрочку». После заполнения кредитной анкеты в течение двух минут покупатель получит ответ банка о решении по его заявке в SMS. Подписать кредитный договор можно также через SMS.