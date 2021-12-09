Рассрочка позволит не откладывать дорогие покупки на «Яндекс.маркете»

Пользователи теперь могут оформить рассрочку для оплаты заказов на «Яндекс.маркете». Сервис запустил эту услугу совместно с «Тинькофф». До сих пор те, кому было удобно рассчитаться за покупки на маркетплейсе не сразу, могли взять кредит или воспользоваться «Сплитом» — сервисом для оплаты по частям заказов стоимостью до 60 тыс. руб. Рассрочка тоже позволяет рассчитаться частями, но за более дорогие покупки — например, за электронику и бытовую технику.

С запуском новой услуги у пользователей стало еще больше возможностей для оплаты заказов на «Маркете» — и значит, они теперь могут купить еще больше товаров, которые можно получить сразу, а оплатить потом.

Для рассрочки пользователи маркетплейса могут взять у «Тинькофф кредит брокера» до 200 тыс. руб. на 3, 6, 12 или 24 месяца без комиссий и переплат. Новая услуга позволяет рассчитаться на «Маркете» за что угодно, кроме онлайн-подписок, карт оплаты, товаров из «Лавки», а также товаров, за которые можно заплатить только в пункте выдачи заказов. Последнее касается, например, рецептурных лекарств.

Подать заявку на рассрочку можно во время оформления заказа на маркетплейсе, и «Тинькофф» рассмотрит ее за две минуты. Для оформления рассрочки не нужно подписывать никаких бумаг – подписание происходит по смс.

Вносить платежи по рассрочке можно в мобильном приложении или на сайте «Тинькофф», в терминалах банкомата банка, с помощью онлайн сервиса по переводу средств, а также у партнеров. В случае возврата товара, приобретенного с помощью рассрочки, выплаченные клиентом средства возвращаются, а рассрочка закрывается. Если вернуть не весь заказ, а только часть товаров из него — «Тинькофф» пересчитает рассрочку с учетом изменившейся общей стоимости покупки, выбранного срока и уже внесенных платежей.

«Маркет» запустил кредитование и «Сплит» в августе 2021 г. — и в ноябре 2021 г. доля заказов, которые пользователи оплачивают с помощью этих сервисов, составила примерно 5%. Рассрочка дополняет кредитование и «Сплит» — и тоже дает преимущества не только пользователям, но и магазинам. Она поможет продавцам увеличить продажи и средний чек. «Маркет» подсчитал, что возможность оплаты в рассрочку позволяет магазинам нарастить продажи в среднем на 10%, а в некоторых категориях товаров — до 50%. При этом средний чек может увеличиться в 6–7 раз по сравнению с этим показателем на сервисе вообще. Рассрочка особенно подойдет тем, кто торгует бытовой техникой и электроникой: чаще всего покупатели пользуются этой услугой при оплате именно таких товаров. Рассрочку может подключить любой магазин на «Маркете» и гибко настроить: установить для нее срок в 3, 6, 12 или 24 месяца, ввести ее для всех или некоторых товаров. Если покупатель платит в рассрочку, продавец сразу получает всю сумму за заказ.

В будущем сервис может подключить к услуге и другие банки.

О «Яндекс.маркете»

«Яндекс.маркет» — сервис для покупок, который продает около 21 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На «Маркете» удобно торговать — к нему подключились уже больше 18 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».

О «Тинькофф кредит брокере»

«Тинькофф кредит брокер» – сервис, который позволяет подключить продажи в рассрочку и кредит для онлайн и офлайн-бизнеса. Сейчас к «Тинькофф кредит брокеру» подключено более 90 тыс. компаний. В 2020 г. через TCB было выдано более 540 тыс. POS-кредитов и рассрочек на сумму более 17 млрд руб.