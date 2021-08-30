«Яндекс» начал продавать в рассрочку спорттовары и бытовую технику

«Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок по частям. Покупатель при оформлении заказа оплачивает только 25% от покупки, оставшиеся 75% он должен оплачивать равными частями каждые две недели. При этом если платеж по карте не пройдет, то деньги спишутся с другой карты, привязанной к аккаунту «Яндекса». На данный момент рассрочка доступна только пользователям «Яндекс.маркета», позже планируется подключать новых партнеров.

Рассрочка в «Яндексе»

«Яндекс» запустил отдельный сервис «Сплит», который позволяет оплачивать покупки в интернет-магазинах по частям. При оформлении заказа покупатель платит только 25% стоимости товаров, оставшиеся 75% списываются с карты равными частями каждые две недели, говорится в сообщении компании. На данный момент сервис уже заработал на «Яндекс.маркете», постепенно будут подключены новые партнеры.

Как рассказали CNews представители «Яндекса», на момент запуска сервиса максимальная сумма покупки может составить 30 тыс. руб. Однако этот лимит впоследствии может меняться. Так команда сервиса планирует проверить сценарии использования «Сплита» и улучшить продукт.

«Если пользователь системно не будет реагировать, платеж может списаться с другой карты, которая привязана к аккаунту на Яндексе», — пояснили CNews в «Яндексе». Однако, если клиент намеренно не следует правилам сервиса, он больше не сможет пользоваться «Сплитом», добавили представители компании. Также «Яндекс» будет напоминать пользователю о том, что близится время очередного платежа.

Условия рассрочки

Как заверяют в «Яндексе», для покупателя в «Сплите» нет ни явных, ни скрытых процентов или комиссий при покупке. «Сплит — это не кредит, — говорит руководитель направления финансовых сервисов “Яндекса” Антон Забанных. — Люди тратят свои деньги, а не деньги банка, поэтому им не нужно заполнять анкеты и заявки, ждать чьего-то одобрения».

«Яндекс» будет продавать товары в рассрочку

Оплата по частям удобна для покупателей и принесет выгоду продавцам, заявляют в «Яндексе». По из мнению, «Сплит» дает магазину возможность увеличить средний чек заказа, а также привлечь больше клиентов. При этом продавец сразу получает всю сумму товара целиком. Пока продавцы могут пользоваться сервисом бесплатно, в будущем для них появится комиссия.

Сейчас «Сплит» доступен небольшой части пользователей и только для покупок у продавцов, которые используют службу доставки «Яндекс.маркета». В рассрочку можно покупать товары более 20 категорий. Среди них — бытовая техника, спортивные товары и косметика. Сумма покупки начинается от 1 тыс. руб. и не может превысить 30 тыс. руб. Сервис доступен в веб-версии «Яндекс.Маркета» и в приложениях для iOS и Android. График платежей доступен в личном кабинете Яндекс ID.

Другие предложения «Яндекса»

В марте 2021 г. «Яндекс» запустил Yandex Pay — сервис для быстрой оплаты покупок банковской картой. Личные данные держателя карты подтягиваются из пользовательского аккаунта «Яндекса». Изначально необходимо привязать Mastercard, Visa или карту любых других банков к аккаунту. При этом, как заверяют в «Яндексе», кэшбэк и другие бонусы держателей карт сохраняются.

В начале августа 2021 г. «Яндекс.маркет» запустил покупки в кредит. Партнером сервиса стал «Тинькофф», ставки начинаются от 18% годовых. В кредит пользователь маркетплейса может приобрети несколько товаров в одном заказе. На данный момент здесь действует похожая схема — кредит доступен тем, кому «Яндекс.маркет» доставляет товар сам. Однако позже в кредит можно будет взять товары, которые привозят магазины-партнеры маркетплейса.