«М.Видео-Эльдорадо» возвращает рассрочку и снижает цены

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, возвращает программы рассрочки для покупки техники в кредит без переплат, в том числе, на бренд Apple. При этом стоимость нескольких тысяч товаров снизилась до уровня января-февраля или оказалась ниже в рамках первой масштабной федеральной распродажи, стартовавшей в обеих сетях. Комплекс мер, предпринимаемых компанией с конца февраля 2022 г., включает «заморозку» цен, специальные условия кредитования, «рассрочку» и снижение цен, что делает крупные покупки техники и электроники доступными для большинства россиян. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

«М.Видео и Эльдорадо» возобновили программу «рассрочки» на срок шесть и 12 месяцев. Предложения по покупке товаров в кредит от банков-партнеров без переплат распространяются на технику и электронику во всех основных категориях, включая ноутбуки, компьютеры, смартфоны Apple, ТВ, крупную бытовую технику. В кампании участвует избранный ассортимент стоимостью до 300 тыс. руб., в том числе, стиральные машины, холодильники, сплит-системы, кофемашины, смартфоны, планшеты, компьютерная периферия и цифровые аксессуары. Большинство банков-партнеров финтех платформы «М.Видео-Эльдорадо» поддерживают выдачу кредитов на специальных условиях на шесть или 12 месяцев. Оформить рассрочку можно в розничных магазинах или онлайн, полные условия акции можно узнать в магазинах или на сайте.

По-прежнему действует специальное кредитное предложение от банков-партнеров «10-10-10», которое доступно в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» и онлайн на весь ассортимент техники. Переплата составляет 10%, что существенно ниже текущих кредитных предложений на рынке, срок погашения 10 месяцев, первоначальный взнос 10%. С момента старта данной программы еженедельное количество заявок на кредит в сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» выросло в два раза.

«М.Видео» и «Эльдорадо» возвращает федеральные распродажи, в рамках которых бренды снизили цены до 30%. До 30% покупатели могут сэкономить на покупке товаров для дома и приготовления пищи (чайники, блендеры, грили и пр.), товаров для красоты и здоровья, а также аксессуаров. На 10-30% цены снизились на компьютерную технику, пылесосы, телевизоры, товары для укладки волос, цифровую технику (смартфоны, наушники, смарт-часы), а также встраиваемую и другую крупногабаритную технику.

Управляющий директор «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли: «“М.Видео” и “Эльдорадо” фокусируются сейчас на двух основных задачах. Во-первых, мы работаем с ассортиментом и стремимся предоставить нашим покупателям максимально широкий выбор, и через прямой диалог с вендорами и через развитие маркетплейса электроники, т.е. привлечение партнерского ассортимента на наши площадки. Во-вторых, мы гибко подходим к ценообразованию и действуем в интересах потребителей, несмотря на внешнеэкономические факторы, рост закупочных цен и увеличение логистических издержек. Мы постепенно возвращаем крупные промокампании, что позволяет снизить стоимость техники до уровня января-февраля или даже ниже, а также возобновляем программы «рассрочки», которые позволяют платить за технику небольшими долями в течение шести или 12 месяцев без переплаты по процентам».

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«М.Видео» и «Эльдорадо» также продолжают сохранять «замороженными» цены на перечень социально значимой техники повседневного спроса, включая холодильники, телевизоры, смартфоны, ноутбуки. Накопленными бонусами клиенты по-прежнему могут оплатить до половины стоимости покупки. Обе сети также предлагаю наиболее конкурентные цены в рамках программы «Гарантия лучшей цены», когда покупатели могут сравнить предложение с другими продавцами на рынке, и если найдет дешевле, то смогут совершить покупку по минимальной цене.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». Общие продажи (GMV) группы превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 г. По состоянию на 31 декабря 2021 г. группа объединяет 599 магазинов под брендом «М.Видео», 659 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 370 городах России. Общая площадь магазинов складской инфраструктуры группы составляет 2147 тыс. кв. м.