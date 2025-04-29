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Хруслова Галина



29.04.2025 GMCS выводит на рынок HR-сервисы на базе Websoft HCM и GPT-технологий 1
06.09.2021 «Русал» оцифровал HR-процессы на базе WebSoft HCM 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Хруслова Галина и организации, системы, технологии, персоны:

WebSoft - ВебСофт Девелопмент 29 1
Максима ГК - GMCS 361 1
Русагро Группа Компаний 289 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 79 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3109 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1203 1
HRM - Talent management - Управление талантами - Управление развитием талантов 38 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 545 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31608 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356571, в очереди разбора - 758760.
Создано именных указателей - 173698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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