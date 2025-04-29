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Хруслова Галина
|29.04.2025
|GMCS выводит на рынок HR-сервисы на базе Websoft HCM и GPT-технологий 1
|06.09.2021
|«Русал» оцифровал HR-процессы на базе WebSoft HCM 1
Хруслова Галина и организации, системы, технологии, персоны:
|Русагро Группа Компаний 289 1
|РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 79 1
|WebSoft HCM 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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