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«Русал» оцифровал HR-процессы на базе WebSoft HCM

«Русал» будет управлять человеческим капиталом на базе российской платформы WebSoft HCM. HR-Tech проект реализован совместно с компанией GMCS. ‬‬‬‬‬‬‬‬

Системой охвачено 50 тыс. сотрудников «Русала». При этом около 30 тыс. сотрудников – это производственный персонал, подключенный к учебным классам.‬‬‬‬‬‬‬‬

За 7 месяцев выполнена унификация и оцифровка 10 основных процессов развития и управление талантами в «Русал»е на базе единой платформы WebSoft HCM. Это процессы обучения и развития персонала, оценки компетенций, управления кадровым резервом, адаптации, включая удаленных сотрудников.

В системе выстроен сквозной и прозрачный процесс развития и управления персоналом. Каждый сотрудник получил возможность более эффективно управлять своим профессиональным ростом и личным развитием – поддерживать и осваивать необходимые навыки и компетенции, опираясь на результаты пройденных тестов, оценок и сформированных индивидуальных планов развития (ИПР).

«В «Русале» реализуется программа цифровизации на всех уровнях, и HR-проект является логичной составляющей этого масштабного процесса. Мы довольны результатами проекта – HR-процессы группы компаний унифицированы и стандартизированы в рамках единой платформы, являющейся надёжным цифровым фундаментом для дальнейшей более глубокой трансформации. Сейчас мы сконцентрированы на дистанционном обучении персонала с учетом сформированных моделей компетенций. Следующим этапом станет более амбициозная задача по автоматизации стратегического управления и налаживания качественно иных коммуникаций между руководящим составом и линейным персоналом», – говорит Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора «Русала» по управлению персоналом.

WebSoft HCM интегрирован с единой кадровой системой «Русала», внешними оценочными центрами, внутренней единой системой авторизации (система одного входа). Благодаря двухконтурной архитектуре сотрудники могут безопасно работать с системой, пользоваться личным кабинетом, проходить обучение и выполнять другие действия как с компьютера, так и с мобильных устройств.

В рамках развития проекта в WebSoft HCM будет выполнена автоматизация процессов оценки целей и результативности работы сотрудников, с целью повышения вовлеченности персонала в реализацию стратегии развития компании.

«Учитывая объём HR-процессов, автоматизация выполнена на сверхскоростях. Это стало возможным во многом благодаря высокой вовлеченности и всесторонней поддержке «Русал»а. В настоящий момент мы выполняем задачи по развитию системы, опираясь на обратную связь и первый пользовательский опыт», – отмечает Галина Хруслова, руководитель дирекции HR-решений компании GMCS.

Владимир Бахур

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