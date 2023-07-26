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ChatGPT заработал на Android

Приложение ChatGPT OpenAI для Android появилось в магазине Google Play. Его уже могут скачать жители четырех стран. Список стран будет расширяться, но Россия в него вряд ли попадет.

Запуск ChatGPT для Android

Пользователи Android теперь могут установить официальное приложение ChatGPT для своих телефонов и планшетов. Приложение OpenAI ChatGPT для Android появилось в магазине Google Play. OpenAI в своих соцсетях подтвердил запуск приложения для Android, отметив, что оно доступно для загрузки в США, Индии, Бангладеш и Бразилии, а на следующей неделе планируется расширить количество стран.

Благодаря этому запуску ChatGPT теперь доступен и на iPhone и iPad, и на устройствах Android, а также на веб-сайте OpenAI. Приложение для Android, как и другие версии, можно использовать бесплатно или оформить платную подписку ChatGPT Plus, которая гарантирует бесперебойную работу чат-бота даже в часы загруженности, а также приоритетный доступ к обновлениям и новым функциям. Она стоит $20 в месяц, это примерно 1802 руб. по курсу ЦБ на 26 июля 2023 г.

Разработка OpenAI

ChatGPT — это многозадачный чат-бот на основе искусственного интеллекта. Вариант для Android работает так же, как его аналог для iOS, выпущенный в мае 2023 г. Чат-бот генерирует по запросу пользователя контент, дает советы; он может написать эссе, сочинение, стихотворение, песню, сценарий. Свой запрос можно ввести текстом или голосом, можно задать дополнительные вопросы по той же теме.

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Фото: Моджахид Моттакин на Unsplash
ChatGPT теперь доступен на устройствах iPhone, iPad и Android, а также на веб-сайте OpenAI

Раннюю демо-версию компания-разработчик OpenAI, одним из основателей которой был Илон Маск (Elon Musk), представила в ноябре 2022 г. В марте 2023 г. OpenAI выпустила новую модель ChatGPT, способную обрабатывать не только текстовую информацию, но и изображения.

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Доступ пользователям с российскими IP-адресами сервис ограничил в декабре 2022 г. Он также не принимает российские телефонные номера для регистрации.

Грандиозный успех

Всего через два месяца после запуска, в январе 2023 г., ChatGPT достиг 100 млн активных пользователей в месяц. Агентство Reuters писало, что это делает его самым быстрорастущим потребительским приложением в истории. По данным платформы аналитики Sensor Tower, TikTok потребовалось около девяти месяцев после его глобального запуска, чтобы достичь 100 млн пользователей, а Instagram достиг этого показателя за 2,5 года.

Грандиозный успех не обошелся без скандалов. 13 июля 2023 г. издание Guardian сообщило о том, что главный орган по надзору над конкуренцией США FTC начинает расследование в отношении создателя ChatGPT в связи с заявлениями о нарушении OpenAI законов о защите прав потребителей. Агентство расследует, участвовала ли компания в недобросовестных или вводящих в заблуждение действиях, которые привели к репутационному ущербу потребителей. В одном печально известном примере ChatGPT ложно обвинил профессора права США в сексуальных домогательствах и процитировал несуществующую статью Washington Post.

Анна Любавина

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