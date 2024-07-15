Создатель ChatGPT работает над сверхсекретным проектом: Нейросеть ждет прорыв к уровню человеческого интеллекта

Компания OpenAI, создатель ChatGPT, работает над новым проектом под кодовым названием Strawberry. Проект тщательно охраняется даже компанией-разработчиком, Strawberry нацелен на то, чтобы искусственный интеллект (ИИ) не только генерировал ответы на вопросы пользователя, но и заранее планировал разные сценарии взаимодействия. Новая технология может стать ключевым прорывом в развитии ИИ.

Секретный проект

Американская научно-исследовательская организация OpenAI, являющаяся создателем чат-бота на базе ИИ СhatGPT, ведет работу над новым сверхсекретным проектом. Об этом в середине июля 2024 г. стало известно информагентству Reuters.

По информации Reuters, в задачи проекта, носящего кодовое имя Strawberry, будет входить прогнозирование различных сценариев диалога с пользователем, а также самостоятельное изучение интернет-пространства. Таким образом, планируется реализовать функцию «рассуждения» у программы, что, по мнению разработчиков, является прорывным шагом к достижению уровня интеллекта человека.

Проект Strawberry находится под серьезной охраной внутри компании OpenAI. От прямых комментариев по поводу инновационных технологий в руководстве организации отказываются. При этом сам план находится на этапе разработки, а дата создания проекта неизвестна.

Unsplash - Levart_Photographer Reuters узнал о работе создателя ChatGPT над сверхсекретным проектом

Представитель OpenAI подтвердил, что компания проводит непрерывные исследования новых возможностей ИИ, но отказался раскрывать подробности о Strawberry. Однако, по словам специалистов, знакомых с ситуацией, OpenAI уже продемонстрировала внутри компании прототипы Strawberry, способные отвечать на сложные научные и математические вопросы, превосходящие возможности существующих коммерческих моделей ИИ.

В середине апреля 2024 г. агентство Reuters сообщило, что главный исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) ведет переговоры с инвесторами для технологического проекта, который позволит изменить мировую полупроводниковую промышленность и расширить возможности использования ИИ. Проект оценивается в $7 трлн.

Представитель OpenAI подтвердил Reuters, что компания проводит непрерывные исследования новых возможностей ИИ, но отказался раскрывать подробности о Strawberry. Однако, по словам специалистов, знакомых с ситуацией, OpenAI уже продемонстрировала внутри компании прототипы Strawberry, способные отвечать на сложные научные и математические вопросы, превосходящие возможности существующих коммерческих ИИ-моделей.

Улучшение способностей рассуждения в ИИ-моделях рассматривается как ключ к раскрытию их потенциала для совершения научных открытий, создания новых приложений и решения сложных многоэтапных задач. Другие ведущие технологические компании, такие как компания Google, Microsoft и Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России), также ведут исследования в этом направлении, но, по словам экспертов, OpenAI с Strawberry может совершить прорыв в этой области. Эксперты Reuters сходятся во мнении, что успешная реализация этого проекта может стать ключевым шагом к созданию ИИ-систем, способных к человеческому или даже сверхчеловеческому уровню интеллекта и рассуждения.

Система формирования рассуждений

Достигнуты значительные успехи в программировании компьютеров для получения умозаключений. Однако истинное рассуждение предполагает не просто умозаключения, а умозаключения, имеющие отношение к решению конкретной задачи. Это одна из самых сложных проблем, стоящих перед ИИ.

Решение задач, особенно в ИИ, можно охарактеризовать как систематический поиск среди ряда возможных действий для достижения некоторой заранее определенной цели или решения. Методы решения задач делятся на специализированные и общего назначения. Метод специального назначения создается для решения конкретной задачи и часто использует очень специфические особенности ситуации, в которую вписана задача. В отличие от него, метод общего назначения применим к широкому кругу проблем. Одним из методов общего назначения, используемых в ИИ, является анализ конечных результатов - пошаговое, или инкрементное, сокращение разницы между текущим состоянием и конечной целью. Программа выбирает действия из списка средств - в случае простого робота это могут быть pickup, putdown, moveforward, moveback, moveleft и moveright - до тех пор, пока цель не будет достигнута.

Программы ИИ решают множество разнообразных задач. Примерами могут служить поиск выигрышного хода (или последовательности ходов) в настольной игре, разработка математических доказательств и манипулирование виртуальными объектами в созданном компьютером мире. При восприятии окружающая среда сканируется с помощью различных органов чувств, реальных или искусственных, и сцена распадается на отдельные объекты, находящиеся в различных пространственных отношениях. Анализ усложняется тем, что объект может выглядеть по-разному в зависимости от угла, с которого на него смотрят, направления и интенсивности освещения сцены, а также от того, насколько сильно объект контрастирует с окружающим полем. В настоящее время искусственное восприятие достаточно развито, чтобы оптические датчики могли идентифицировать людей, а автономные транспортные средства - ездить на умеренных скоростях по открытой дороге.

Большие языковые модели, такие как ChatGPT, могут свободно отвечать на вопросы и высказывания на человеческом языке. Хотя такие модели на самом деле не понимают язык, как люди, а просто выбирают слова, которые более вероятны, чем другие, они достигли того уровня, когда их владение языком неотличимо от владения языком обычного человека.

Используя описанные выше методы, исследователи ИИ пытаются достичь одной из трех целей: ИИ общего назначения (AGI), прикладной ИИ или когнитивное моделирование. AGI направлен на создание машин, которые думают. Конечная цель AGI - создать машину, чьи общие интеллектуальные способности будут неотличимы от человеческих, но на сегодняшний день прогресс неравномерен.