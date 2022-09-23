«Аэроскрипт» и «Авиателекоминвест» представили технологическую программу интеграции БАС в воздушное пространство России

Научно-исследовательский центр «Аэроскрипт» и ООО «Авиателекоминвест» представили проект технологической программы безопасной интеграции беспилотных авиационных систем в воздушное пространство России в рамках принятой на государственном уровне и подписанной председателем правительства России Михаилом Мишустиным соответствующей концепции. Об этом CNews сообщили представители НИЦ «Аэроскрипт».

Документ призван соединить потребности государства, бизнеса и общества с опытом и возможностями отечественной аэронавигационной науки и промышленности, а также создать необходимый суверенный технологический уровень для реализации задач по интеграции БАС в единое воздушное пространство.

«Под интеграцией БАС мы понимаем комплекс средств для обеспечения полетов БВС различной конструкции и миссий в разных условиях эксплуатации на повседневной рутинной основе. Создание новой отрасли промышленности, цифровых сервисов, новых аэронавигационных технологий и услуг для конечного потребителя требует заново осмыслить уже существующие в авиации, аэронавигации и ИТ понятия, термины и подходы, их применимость к задаче интеграции БАС. Необходимо сформулировать задачи создания новых технологий в единой программе, которая включает комплекс взаимоувязанных НИОКР и интеграционных мероприятий, объединенных единым замыслом», – сказал Владислав Шифрин, советник генерального директора НИЦ «Аэроскрипт», автор документа.

«Публикация данных концептуальных основ призвана поддержать проводимую в настоящее время уполномоченными федеральными органами власти работу по инициированию серии научно-исследовательских и опытно-конструкторский работ согласно плану реализации Концепции интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство России, утвержденному Правительством. Документ вносит содержательный вклад по каждому из новых технологических направлений, формулирует контуры будущих исследований», – отметил Андрей Потемкин, заместитель генерального директора – директор по развитию ООО «Авиателекоминвест».

Предполагается, что документ усилит сотрудничество между всеми участниками отрасли БАС и даст начало проектам массового и эффективного использования российского воздушного пространства, в частности по запуску выделенных зон полетов БВС для новой аэромобильности и аэрологистики.

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Научно-исследовательский центр «Аэроскрипт» – компания, объединившая экспертизу инженеров в области аэронавигации и ИТ-специалистов в создании технологий для организации безопасного беспилотного воздушного движения, в том числе в населенных пунктах для повышения городской аэромобильности.

Компания ООО «Авиателекоминвест» была образована в 2018 г. для реализации масштабных проектов в области цифровизации воздушного транспорта и модернизации средств обеспечения полётов воздушных судов. Объединяя компетенции основных российских разработчиков и производителей, а также технологии и возможности ПАО «Ростелеком», «Авиателекоминвест» в 2020 г. приступил к реализации проекта по модернизации средств наблюдения за воздушным движением, в рамках которого на основе цифровых технологий создается сплошное непрерывное поле наблюдения на высотах от 500 м в Санкт-Петербургской зоне Единой системы организации воздушного движения.