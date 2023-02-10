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Панель аварийно-предупредительной сигнализации Sitronics KT допущена к эксплуатации на судах

Sitronics KT получила сертификат об одобрении программно-аппаратного комплекса, предназначенного для оповещения сигналами безопасности команды судна. Система является собственной разработкой компании Sitronics KT (входит в Sitronics Group).

Разработчики Sitronics KT получили сертификат Российского морского регистра судоходства, разрешающий использование разработки компании в реальных условиях. Панель БОИ-8АПС является функциональным элементом аварийно-предупредительной сигнализации и интегрируется в состав системы управления судном. Фактически это бортовой компьютер с сенсорным экраном и специально написанным ПО.

«Система предназначена для оповещения о неисправностях на судне, оповещает команду о той или иной произошедшей ситуации. Она формирует соответствующие звуковые и световые сигналы для оперативного принятия решений. Мы создали комплекс, который безболезненно заменит в этом направлении зарубежные аналоги», – сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

Панель прошла успешное тестирование на пароме проекта CNF 22, предназначенном для эксплуатации на Камчатке, а также на сторожевом корабле ледового класса «Арктика». Поставляется с установленной операционной системой Debian 11 (Linux) и программным обеспечением. Сенсорный экран обеспечивает управление оператором не только при помощи устройств, подключаемых к портам, но и через касание.

Ранее Sitronics KT получила сертификат о типовом одобрении ПО для е-Навигации – береговых и систем управления судами, которые создают в акватории единую цифровую среду для обмена данными.

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