Sitronics KT сертифицировала отечественный авторулевой «Румб» для управления курсом судна

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) разработала систему для автоматического управления рулевым приводом, включая удержание судна на заданном курсе. Теперь на российском рынке появился полностью отечественный авторулевой, сертифицированный в Российском Морском регистре судоходства.

Авторулевой позволяет обеспечить автоматический режим управления по заданному курсу для полноценной работы мостиковой системы судна. В его состав входит панель контроля управления, приборы сопряжения, датчики обратной связи и вычислительный прибор. Панель управления и ее пользовательский интерфейс являются запатентованными разработками компании.

«Румб» обеспечивает прямое управление рулевыми машинами и винторулевыми колонками, а также сопряжение со штурвально-рулевой системой судна. Предусмотрены ручная и адаптивная настройка параметров авторулевого: управление на разных скоростях хода, при различной загрузке судна и переменных ветро-волновых возмущениях с учетом минимизации количества перекладок пера руля. Такая регулировка дает необходимую точность удержания курса судна. Габариты панели соответствуют зарубежным стандартам судовой автоматики.

В авторулевом предусмотрены различные режимы: от удерживания заданного курса или путевого угла до управления судном по заданной траектории совместно с электронной картографической навигационно-информационной системой (ЭКНИС). Решение применимо на любых судах, оборудованных как рулевыми машинами, так и винторулевыми колонками.

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«Сертифицированный авторулевой является частью экосистемы наших импортозамещающих решений для судоходства. «Румб» интегрируется с другими нашими разработками, к примеру, с собственной ЭКНИС «Беринг», автономной навигационной системой. Все наши решения по техническим и экономическим характеристикам конкурентоспособны, дополняют друг друга, что дает нам возможность комплексно оборудовать российские суда», – сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

Интеграция авторулевого «Румб» в систему управления судном позволяет совершать сложные маневры. Например, в ситуации спасения человека на воде необходимо точно выйти на заданный курс с учетом внешних ветро-волновых возмущений, что позволяет сократить время выполнения маневра. При совместном использовании авторулевого и разработанной Sitronics KT системы стабилизации скорости хода можно обеспечить не только заданный курс, но и необходимую скорость для более точного маневра.