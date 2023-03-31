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ИТ в госсекторе
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Sitronics KT разработала цифровую платформу управления территорией

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) представила новый продукт – ситуационный центр для управления поселением, городом или целым регионом. Информационно-аналитическая платформа повышает эффективность управления за счет сервисов, предоставляющих объективную информацию по ключевым направлениям для главы субъекта: освоение бюджетных средств, анализ реализации региональных и госпрограмм, ситуации в сферах экономики, строительства, ТЭК и ЖКХ, здравоохранения, образования, социальной защиты населения и других.

ЦПУТ обеспечивает возможность прогнозирования и поддержки принятия управленческих решений. Система предусматривает накопление опыта, результатов анализа и оценки принятых решений, на основе которых имеется возможность формировать дорожные карты для высшего руководства муниципальных образований и региона. Система позволяет интегрировать локальные цифровые сервисы оперативных служб региона, а также дает возможность подключения систем федеральных органов власти и других значимых информационных сервисов.

«Разработанная система является инструментом цифровой трансформации госуправления, автоматизации, информатизации деятельности государственных служащих и их взаимодействия с внешними организациями и гражданами. В режиме одного окна глава территории может увидеть всю значимую для него информацию, все ключевые данные и параметры, чтобы провести объективный анализ эффективности выполнения программ и поручений. Платформа охватывает деятельность ключевых подведомственных и подотчетных подразделений. Оперативный контроль можно осуществлять из любого местоположения, достаточно иметь доступ к компьютеру или ноутбуку под рукой, и подключение к интернету», – сказал генеральный директор Sitronics KT Игорь Маренич.

На информационных панелях можно увидеть реализацию инвестиционных программ в муниципалитетах, динамику роста ВРП и другие экономические показатели субъекта. Платформа позволяет не только получать статистику по исполнению поручений, выполнению программ профильными органам власти, но и оставлять комментарии и ставить задачи ответственным лицам.

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