Sitronics KT разработала новые сервисы для навигации и мониторинга судов

Sitronics KT и входящая в нее компания Steor продолжают разработку сервисов «Е-Навигации» и Системы удаленного мониторинга судов (СУМС).

«Е-Навигация» – это скоординированные сбор, интеграция, передача, воспроизведение и анализ информации с помощью электронных средств на борту судов и на берегу – в офисах компаний-операторов и системах управления движением судов. Основные цели «Е-Навигации» - повышение эффективности и безопасности морской навигации и защита окружающей среды.

Компания разработала и протестировала работу четырёх новых морских сервисов, которые отвечают за предоставление данных о прогнозе погоды, ледовой обстановке и за автоматическую передачу информации с борта судна.

Благодаря сервисам судно в реальном времени получает данные о ледовой обстановке на маршруте движения и всегда обеспечено актуальной гидрометеорологической информацией. При возникновении внештатных ситуаций и поломок на судне сервис в автоматическом режиме передаст информацию в береговую службу.

Также в ходе работы над проектом Sitronics KT разработала новые функции СУМС. Нововведения включают в себя автоматическое отслеживание вхождения судов в опасные районы. При приближении к такому участку на борт судна отправляется предупреждающее сообщение.

«Ранее мы продемонстрировали созданную нами Морскую коммуникационную платформу — маркетплейс морских навигационных сервисов. Сегодня мы показали работу сервисов «Е-Навигации» и их взаимодействие с СУМС. После завершения разработки сервисы будут доступны на платформе. Ими сможет воспользоваться любой судовладелец, в том числе и за пределами нашей страны», — сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.