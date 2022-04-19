Sitronics KT выпустила новую версию автономной навигационной системы

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) продолжает разработку технологии безэкипажного судовождения. Ее главным компонентом является автономная навигационная система (АНС), отвечающая за прокладывание маршрута и движение по нему, а также за расхождение с другими судами и объектами.

Разработчики полностью обновили интерфейс, сделав его интуитивно понятным и эргономичным. Вся информация теперь собрана в удобные блоки. Такой подход позволяет оператору судна сконцентрироваться на данных, важных для принятия решений.

Помимо обновления интерфейса, в АНС 2.0 появились новые функции. Так, уклонение поможет избежать столкновения с судами, не соблюдающими правила предупреждения столкновений судов в море, а также с судами, подошедшими на слишком близкое расстояние. Система дополнена возможностью чтения карт стандарта S-63. Также добавлена функция отображения радарного видео — информация от приборов накладывается отдельным слоем.

В новой версии системы предусмотрена функция отображения заданного маршрута, в том числе при ручных режимах управления. Кроме того, теперь появилась функция плавной остановки судна.

Часть улучшений коснулась ранее реализованных функций. Выбор управления теперь осуществляется по двум независимым каналам: направление и скорость. И для любого участка маршрута можно задавать один из нескольких параметров: скорость, время прибытия, обороты двигателя. Обновление позволит вести судно в наиболее экономичном режиме расхода топлива.

«После года испытаний автономных судов мы получили большой опыт и обратную связь. И в новой версии АНС учли не только пожелания судоводителей, но и модернизировали систему с возможностью дальнейшего развития. Нашей главной целью стали улучшения показателей безопасности и экономической целесообразности использования системы», — сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.