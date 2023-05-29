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Sitronics KT разработала цифровую платформу управления территорией

Sitronics KT разработала цифровую платформу управления территорией. С помощью платформы можно отслеживать динамику реализации региональных и федеральных программ, выполнение национальных проектов, темпы и статус исполнения поручений. Система в пилотном режиме внедрена в Сосновском сельском поселении Ленинградской области. Разработчиком платформы стала компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group).

Цифровая платформа управления территорией – ЦПУТ – была разработана по заказу совета муниципальных депутатов Сосновского поселения при участии Фонда поддержки и развития науки, образования и инноваций СПбГЭУ. Она должна решать сразу две задачи – помогать работе администрации муниципалитета и получать обратную связь от местных жителей. В ближайших планах руководства муниципального образования, компании Sitronics KT и Фонда развития СПбГЭУ – дальнейшее развитие функциональности платформы.

Так, система показывает объективную информацию по таким ключевым направлениям как освоение бюджетных средств, анализ реализации региональных и госпрограмм, ситуация в сферах экономики, строительства, ТЭК и ЖКХ, здравоохранения, образования, социальной защиты населения. Инструменты визуализации отображают в виде графиков и статистики актуальные данные по реализации инвестиционных программ, динамику роста ВРП и другие экономические показатели субъекта.

«Нашей задачей было аккумулировать ключевые данные из разрозненных источников официальной информации в едином пространстве и, в то же время, дать народным контролерам цифровой инструмент для аналитики происходящих процессов. А также дать средство связи с населением в виде единого канала поступления обращений и отзывов о работе местных властей. У нас такой инструмент получился», - сказал генеральный директор Sitronics KT Игорь Маренич.

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Как отмечают в совете депутатов, за время пилотирования ЦПУТ управленческие решения в администрации сельского поселения стали приниматься на 20% быстрее, а количество неэффективных расходов сократилось на 8%.

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