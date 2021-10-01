Разделы

Интеграция Инфраструктура
|

Sitronics KT модернизировала обучающее тренажерное оборудование Чебоксарского тракторного завода

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) разработала новую версию программного обеспечения динамического тренажёра для подготовки операторов в учебном комбинате завода.

Тренажер бульдозера «ЧЕТРА Т20» выполнен на основе реальной кабины бульдозера и предназначен для обучения основам управления техникой, получения начальных тактильных и визуальных навыков управления. Он был разработан специалистами Sitronics KT в рамках заключенного контракта на разработку и серийную поставку тренажёров для учебного центра, где проводится подготовка специалистов эксплуатирующих и обслуживающих организаций особенностям конструкции, управления, ремонта и обслуживания техники «ЧЕТРА».

Для максимального соответствия условиям реальной работы тренажер оснащен динамической платформой. Кабина при этом укомплектована всеми рычагами, педалями и приборами, которые установлены в кабине бульдозера «ЧЕТРА Т20». В кабине также воспроизводятся толчки и вибрации, а аудиосистема имитирует звуки работающего бульдозера. Эффект поворота машины достигается за счет жидкокристаллических мониторов, установленных в кабине вместо стекол.

«Мы рады, что вместе с компанией «ЧЕТРА» смогли усовершенствовать наш продукт, добавив новые режимы, визуальные эффекты и сценарии обучения. По-настоящему качественные тренажёры получаются только при тесном взаимодействии производителя техники и разработчиков», — отметил генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский рынок облаков за год вырос на треть

Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу

СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники

Отменен штраф за превышение «средней скорости», придуманный бывшей женой экс-министра связи России

«Яндекс» решил сделать свою открытую СУБД коммерческой, потратив на проект $50 млн

На всех станциях метро заработала оплата лицом

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы для мойки окон: выбор ZOOM

Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Аккумуляторы из хлора: в чем преимущества новинки

Нейросети вычислили, какие полезные гены мы унаследовали от неандертальцев

Интерфейс мозг-компьютер на нейрозернах — шаг к недостижимым ранее знаниям
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture