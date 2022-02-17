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Sitronics KT внедрила новые функции виртуальной среды платформы моделирования безэкипажного судовождения

Sitronics KT и входящая в нее компания Stéor создают платформу для разработки технологии безэкипажного судовождения методом компьютерного моделирования. Решение предназначено для испытания в виртуальной среде навигационного оборудования МАНС как в штатных, так и аварийных условиях, а также обучения операторов морских автономных судов. В ходе работы над проектом разработаны новые функции.

Теперь в решении все значимые объекты моделируемой среды могут быть промаркированы. Отображается их название, расстояние до них, а для подвижных объектов указаны скорость и курс. Представлена функция отображение курсов встречных судов и точки пересечения траекторий с учётом скорости движения.

Режим подсвечивания опасных зон навигации укажет их с учётом модели судна. Учитывается рельеф дна и осадка судна, которая меняется от загрузки. Этот режим позволяет наглядно увидеть, учитывает ли автономное судно при построении маршрута опасные зоны или нет: сядет оно на мель или нет.

Все функции в виртуальной среде реализованы как отдельные слои. В зависимости от формата использования платформы можно включать нужные элементы. Например, при обучении включаются все слои, чтобы научится читать ситуацию. На экзамене все подсказки могут быть отключены — данные поступают только с приборов.

«Создание платформы моделирования безэкипажного судовождения способствует ускорению развития автономного судоходства. Это один из важных элементов системы, использующийся при создании судов с автономным управлением. Новые функции позволяют показать вспомогательную информацию наглядно, сократив время на визуальный анализ и сопоставление картинки с показаниями приборов», — сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

Кроме того, теперь в одном пространстве могут взаимодействовать несколько участников. Это могут быть как отдельно подключённые мостиковые системы, так и модели автономных судов. Данная функция предназначена для проверки действий испытуемого судна в случае пересечения траектории движения с другими судами или объектами.

Платформа решает сразу несколько задач и может быть использована как для тестирования, так и в качестве образовательной среды. Судостроительные и судовладельческие компаний смогут с её помощью проводить безопасные испытания морских автономных судов (МАНС) в виртуальной среде, моделировать и прогнозировать ситуации. Также платформа позволит проводить проверку МАНС в реальных условиях при выходе в порт и при осуществлении маневров в его акватории. Немаловажным предназначением системы является обучение и сертификация персонала, работающего с морскими автономными судами, а также сертификация оборудования для МАНС.

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