Навигационная система «Беринг» компании Sitronics KT зарегистрирована в Морском регистре для использования на российских судах

Sitronics KT (входит в Sitronics Group) получила свидетельство о типовом одобрении в Российском морском регистре судоходства на разработанную электронную картографическую навигационно-информационную систему «Беринг.ЭКНИС». Теперь она полностью готова к использованию и может заменить иностранные аналоги на новых и действующих российских судах.

Система предназначена для решения навигационных задач и обеспечения безопасности судоходства. «Беринг.ЭКНИС» может устанавливаться на суда отдельно как программно-аппаратный комплекс или интегрироваться в мостиковые системы.

«Беринг.ЭКНИС» работает под управлением Astra Linux и может использоваться как на маршрутах на территории Российской Федерации, так и за рубежом. «Беринг.ЭКНИС» работает с коллекцией официальных электронных навигационных карт в формате S-57, зашифрованных в соответствии со схемой защиты S-63. Предусматривается поддержка электронных карт стандарта IHO S-100.

Унификация программных компонентов обеспечивает надежность работы системы и её обновление. Модульность позволяет модернизировать под нужды отдельных судовладельцев с минимальными затратами.

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«Учитывая текущую геополитической ситуацию, выход на рынок отечественной навигационной системы «Беринг» стал своевременным и актуальным. Кроме того, наша разработка поддерживает сервисы «е-Навигации» и благодаря взаимодействию с береговыми системами повысит надёжность и безопасность судовождения, что является конкурентным преимуществом перед иностранными системами», — отметил генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.