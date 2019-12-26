Крупный производитель бумаги в России получил от государства 127 миллионов на внедрение «1С»

Фонд развития промышленности предоставил компании «Сыктывкар тиссью груп» займ в размере 126,6 млн руб. на цифровизацию производства путем внедрения системы управления предприятием класса ERP и инструментов для автоматизации планирования и прогнозирования продаж. Компания входит в число крупнейших российских производителей бумажной продукции.

Цифровизация в Республике Коми

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) в рамках итогового заседания одобрил займ компании «Сыктывкар тиссью груп» из Республики Коми на цифровизацию промышленности. Сумма займа составила 126,6 млн руб.

Займ ФРП «Сыктывкар тиссью груп» реализует в первую очередь на внедрение системы управления предприятием класса ERP. Вместо иностранных решений будут использованы разработки российской компании «1С».

Вместе с этим «Сыктывкар тиссью груп» планирует внедрить инструменты для автоматизации планирования и прогнозирования продаж. Все работы по интеграции и внедрению отечественного программного обеспечения будет вести российский системный интегратор. На момент публикации материала не было известно, с кем именно «Сыктывкар тиссью груп» заключит договор.

По оценке компании, все эти изменения позволят поднять общую маржинальность деятельности, минимизировать затраты и повысить производительность труда. Внедрение и использование новых ИТ-решений должны обеспечить ей пятипроцентный прирост выработки на каждого сотрудника.

ФРП поможет российскому производителю бумаги провести цифровизацию своей промышленности

Следует отметить, что на цифровизацию промышленности «Сыктывкар тиссью груп» планирует потратить, с учетом займа ФРП, 159,7 млн руб. Источник оставшихся 33,1 млн на момент публикации материала известен не был.

Сфера деятельности «Сыктывкар тиссью груп»

«Сыктывкар тиссью груп» – это открытое акционерное общество (ОАО), промышленное предприятие, работающее в сфере бумажного производства. Как ОАО оно, по данным ЕГРЮЛ, существует с 31 мая 2007 г., ее генеральный директор – Марк Резник.

До этой даты существовало общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Сыктывкар тиссью груп», зарегистрированное в Республике Коми 17 июля 2003 г. (генеральный директор – Карен Самвелян). Прекращение деятельности юридического лица было реализовано путем реорганизации в форме преобразования. Адреса обоих предприятий полностью совпадают.

Производство «Сыктывкар тиссью груп» включает в себя подготовку целлюлозной или макулатурной бумажной массы, отлив бумаги на бумагоделательных машинах, а также форматную резку и упаковку бумаги-основы для товарной продукции. Помимо этого компания производит бумажные санитарно-гигиенические изделия.

«Сыктывкар тиссью груп» входит в число крупнейших предприятий в своем сегменте на российском рынке. По данным компании, за весь 2018 г. она произвела свыше 80 тыс. тонн бумаги, а ее выручка за этот период превысила 7 млрд. руб. По состоянию на 1 января 2019 г. в ее штате числилось 650 человек.

Миллиардные займы ФРП

Всего на заседании Экспертного совета ФРП было одобрено 17 займов на 2,5 млрд руб. Деньги на 16 из них будут переданы предприятиям из Белгородской, Калужской, Кировской, Костромской, Липецкой, Московской, Самарской, Свердловской и Тульской областей, а также из Пермского и Хабаровского краев и республики Татарстан.

Отметим, что только займ «Сыктывкар тиссью груп» имеет отношение к цифровизации промышленности. Двум другим компаниям одобрены займы по программе ФРП «Производительность труда», еще двум – по программе «Проекты развития», пять получили займы по совместной федерально-региональной программе с таким же названием («Проекты развития»). Четырем предприятиям займы были одобрены по программе ФРП «Комплектующие изделия», а оставшиеся три компании прошли по одноименной совместной федерально-региональной программе.

Финансирование ФРП

Фонд развития промышленности был основан в конце 2014 г. по инициативе Минпромторга путем преобразования Российского фонда технологического развития. Целями создания ФРП были модернизация российской промышленности, а также организация новых производств и обеспечение импортозамещения.

ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

В течение 2015 и 2016 г. Фонд принял участие в финансировании 102 проектов в 41 регионе России. Общая сумма займов за этот период составила 28,9 млрд руб.

С течением времени количество проектов, профинансированных ФРП, увеличивалось, как и суммарные размеры займов. Так, в первом полугодии 2019 г. деньги получили более 100 проектов на сумму 17,2 млрд руб. За весь 2019 г. Фонд одобрил 235 проектов с общей суммой займов 42 млрд руб.

В то же время, по словам Министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, возглавляющего Наблюдательный совет ФРП, годовой план Фонда предполагает одобрение всего 135 проектов. Иными словами, ФРП «перевыполнил» его практически вдвое.